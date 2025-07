Moñino (Vox) condena "la caza a personas mayores" en Torre Pacheco: "Si importamos barbarie, tendremos barbarie"

La portavoz en la Asamblea de Vox incide en deportar a migrantes legales que "cometan delitos graves o reiteren la comisión de leves"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en la Asamblea de Madrid de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha condenado este lunes "a todos aquellos que han salido a cazar a personas mayores" en la localidad de Torre Pacheco, Murcia, en referencia a la agresión a un hombre de 68 años el pasado viernes, que ha desatado varios altercados este fin de semana e incluso el llamamiento a realizar "cacerías" contra los magrebíes por parte de grupúsculos de extrema derecha como Deport Them Now. "Si importamos barbarie, vamos a tener barbarie", ha resumido Moñino.

En declaraciones a los medios frente al Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza, Moñino ha señalado que "la inmigración ilegal, masiva y descontrolada genera inseguridad" y que "hay culturas totalmente incompatibles", en referencia al islam.

"Si importamos barbarie, vamos a tener barbarie, como estamos viendo en Torre Pacheco y como estamos viendo episodios de respuesta vecinal ante una situación insostenible generada por el PP y por el PSOE, que han abierto las fronteras de nuestro país sin control, que han regularizado a inmigrantes ilegales y que están beneficiando a esas mafias disfrazadas de ONG que trafican con las personas", ha lanzado Moñino.

Preguntada por si condenaba las cacerías a personas magrebíes impulsadas desde Deport Them Now y otros grupúsculos vinculados a la extrema derecha, Moñino ha defendido que desde Vox "no se ha llamado a cazar a nadie". "Eso es un bulo y una falacia de aquellos medios de comunicación que le quieren hacer el caldo gordo al Gobierno de España. Nosotros lo que condenamos es todos aquellos que han salido a cazar a personas mayores", ha añadido.

En este sentido, ha expresado que sí que condena "la criminalización que se está haciendo de los vecinos de Torre Pacheco, que están siendo tachados de extrema derecha".

"¿Quién ha llevado a esos magrebíes en situación irregular? ¿Por qué tenemos magrebíes en situación irregular pegando a las personas mayores que llevan años pagando impuestos para sufrir estas salvajes agresiones que hemos tenido que ver todos los españoles? ¿De qué están viviendo estas personas? ¿Por qué están en territorio nacional? ¿Quiénes las están financiando? Nosotros esto es lo que criminalizamos y condenamos", ha ampliado.

Moñino ha dibujado un panorama en el que "los ciudadanos están sufriendo la inseguridad en sus barrios, los ancianos están siendo agredidos, las mujeres están siendo violadas, los homosexuales están siendo atacados y los jóvenes están siendo apuñalados", mientras que "en el PSOE utilizaban el dinero de todos para irse de putas". "Hay una distancia infinita" entre los partidos políticos y la población", ha resumido.

DEPORTAR A MIGRANTES LEGALES QUE "COMETAN DELITOS"

Tras conocerse que "el 70% de los españoles está de acuerdo con deportar a migrantes que hayan entrado de forma ilegal a España o que cometan delitos", según una encuesta publicada este lunes en 'El Mundo', la portavoz de Vox en la Asamblea ha afirmado que es lo que "desde hace muchos años" viene defendiendo Vox.

Así, Moñino ha reafirmado que desde su formación defienden la deportación de migrantes, estén en situación regular o irregular, si cometen delitos. "Todo aquel que viene a nuestro país a delinquir, que cometa delitos graves, tiene que ser expulsado a su país de origen. Y todo aquel que reitere la comisión de delitos leves, también tiene que ser deportado a su país de origen", ha desgranado.

Moñino ha apuntado que el bipartidismo de PSOE y PP "lleva años abriendo las puertas de España sin control". "Tenemos que señalar al PP en la Comunidad de Madrid que financia a ONG proinmigracionistas, que comete presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los contratos de 'menas' y tenemos que escuchar a la [presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz] Ayuso con esos mensajes buenistas que lo único que hacen es favorecer un efecto llamada", ha pronunciado.