Morano (Podemos) augura que Aguado colocará a Enrique López como presidente "cuando llegue el momento"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Unidas Podemos Jacinto Morano ha augurado este martes que "cuando llegue el momento" el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, colocará al actual consejero de Justicia, Interior y Víctimas, como nuevo presidente regional, y así "harán lo mismo que con Cifuentes con tal de mantener su sillón".

Morano, que ha sustituido hoy como portavoz parlamentario a Isa Serra que se encuentra en cuarentena, ha cargado contra Ciudadanos (Cs) en un momento de su crítico discurso contra el Gobierno regional, corresponsabilizado de las decisiones tomadas.

"Cs nació por y para el poder; para sostener la corrupción de su partido, para abrirle la puerta a la extrema derecha en gobiernos; para mantener la precariedad laboral, la injusticia fiscal, los recortes en lo público; para tratar de ser dique de contención a los cambios que demandó el 15M. Y por eso cualquier gobierno con Cs, o que dependa de Cs, sólo puede ser un gobierno mercenario. El señor Aguado no tiene más proyecto que el poder", ha apostillado.

"¿Se cree que cuando pueda poner al señor López no lo va a hacer? Usted --en referencia a Ayuso-- debería saber que estarán dispuestos a hacer lo mismo que hicieron con Cifuentes con tal de mantener su sillón cuando llegue el momento. No por el bien de Madrid ni de los madrileños, no para cambiar las políticas. Sino para no desaparecer", ha expuesto.

Pese a estas afirmaciones, el reglamento de la Asamblea recoge que el candidato propuesto debe ser diputado, no siendo el caso de Enrique López. Además, la moción de censura habrá de ser propuesta, al menos, por el 15% de los Diputados, en escrito motivado dirigido a la Mesa de la Asamblea y habrá de incluir una propuesta de candidato a la Presidencia de la Comunidad, acompañada de la aceptación de la candidatura por parte del diputado propuesto.

Morano ha empezado su discurso reprochando al Gobierno regional de "no haber hecho nada" de lo prometido hace más de un año en su discurso de investidura, ni siquiera la reforma fiscal que ya trajo.

El diputado ha pedido explicación por ser Madrid la región con más contagios y residentes fallecidos de España, con una sanidad "colapsada" y con un "caos" en educación. "Hay muchos que creen que se explican por Ayuso, por su irresponsabilidad, incompetencia o improvisación. Pero ni es solo por improvisación, ni se reduce a ella ni a su gestión. Si hoy los madrileños vivimos esta exasperación, esta desesperanza, esta tristeza, esta frustración, es porque dirige un proyecto neoliberal y corrupto que lleva décadas gobernando Madrid", explica.

Un proyecto, ha dicho, que ha consistido siempre en "deteriorar, vender, privatizar los servicios públicos y con ello los mecanismos como sociedad para protegernos de la pandemia y combatir la desigualdad".

Morano ha afirmado que Ayuso representa "el PP más dañino", el que "ha vendido la Sanidad a fondos buitre, el que ha convertido la educación en una máquina de generar desigualdad; el PP de la Púnica, de Gürtel, el de la Kitchen, con el que convirtieron parte del Ministerio del Interior en una auténtica mafia".

ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS "COLAPSADAS"

Además ha señalado que la Atención Primaria está al límite, con las Urgencias "colapsadas", listas de espera "que no dejan de aumentar", sanitarios "precarizados, con turnos interminables, asfixiados, agotados". "Y eso no es un problema sólo para atajar el virus, sino porque está dejando sin atender a muchísimas personas con enfermedades", considera.

Morano ha aplaudido el trabajo de los sanitarios, "que no pueden más, y han convocado huelga", porque "son los únicos que están demostrando responsabilidad frente a unos pirómanos en mitad de una pandemia en vez de reforzar, recortan", ha lanzado.

"HACER NEGOCIO CON NUESTRAS RESIDENCIAS"

Morano ha acusado al PP de "hacer negocio" con las residencias, "a costa de la vida de los mayores". "Llevamos años denunciando la precariedad a la que han sometido a trabajadoras, la mayoría mujeres, que hacen un trabajo esencial. Años denunciando situaciones de verdadero maltrato hacia personas indefensas sin que sus familiares pudiesen hacer nada, desamparados ante un gobierno que tiene sus intereses con esas empresas antes que con la ciudadanía", apunta.

Por el contrario, ha tachado de "incomprensible" los protocolos que "denegaron la derivación a los hospitales; esa decisión de dejarles morir solos, sin socorro, sin auxilio". "Ustedes tomaron esa decisión, no es una consecuencia desgraciada de sus políticas previas. Ustedes, y no un médico con criterio clínico. Ustedes decidieron que miles de vidas no merecían la pena. Ustedes decidieron quién vivía y quién moría. Ustedes jugaron a ser dioses", ha acusado al Gobierno regional.

También ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "se negó a tomar el control de la sanidad privada, a hospitalizar a miles de personas que murieron por eso y a medicalizar las residencias. Por eso, espera que Ayuso pague penalmente por ello.

"CAOS Y DESASTRE" EN LA VUELTA AL COLEGIO

Morano ha criticado también "el caos y el desastre" de la vuelta al colegio en la región, "no porque haya improvisación o por mala gestión, sino de nuevo por su resistencia ideológica a mejorar los servicios públicos incluso en mitad de una pandemia". Además, ha pedido que el dinero que viene del Fondo Covid para las CCAA vaya a la educación pública porque "dárselo a la concertada demuestra de nuevo sus prejuicios ideológicos".

"Nos vienen una y otra vez con la libertad de elección. Y no se les cae la palabra libertad de la boca. ¿Pero de qué libertad nos habla? ¿Es libre un chaval que estudia en un colegio masificado de Usera tiene muchas más probabilidades de no acabar los estudios? ¿Son libres los vecinos de los barrios de Vallecas, Carabanchel que tiene muchos más contagios de Covid que el barrio de Salamanca? ¿Eso por qué es? ¿Porque son unos irresponsables? Cuando ustedes hablan de su libertad individual, cuando centran todo en responsabilidad individual, lo que hacen es precisamente estigmatizar a los que padecen sus políticas", esgrime.

El parlamentario 'morado' ve una "broma" que anuncien la reducción de reuniones a 10 personas cuando "tienen el Metro a reventar". "Señora Ayuso su proyecto consiste precisamente en restringir la libertad para la mayoría. Porque la libertad, con ustedes, es sólo para la minoría que puede pagarsela", ha dicho.

También arguye que el Gobierno de Ayuso está utilizando la crisis como una oportunidad "para privatizar y aprobar cientos de contratos por la vía de emergencia para sus amigos como Florentino, a quien usted le ha regalado más de 6 millones de euros durante la pandemia; o para desregular el suelo y el mercado de la vivienda".

Igualmente, ha recriminado a la presidenta su "guerra" contra el Gobierno de la Nación y ha pedido que les diga que "no quieren gastarse un mísero euro en lo público aunque de eso dependa proteger vidas".

"Díganle a la ciudadanía que ustedes son los que han robado y saqueado las arcas públicas para beneficio propio pero que cuando ha llegado una pandemia se han negado a aumentar un mísero euro para salvar vidas. Pero no tiene esa altura política. Usted en vez de eso, prefiere practicar el victimismo", solicita.

En conclusión, Morano ha asegurado que la situación de Madrid es "insostenible" y que es necesario echar a Ayuso de la Puerta del Sol. "Necesitamos librarnos de usted y también de sus políticas. Plantarle cara a usted, a sus políticas y a todo lo que usted representa es un deber. Es nuestro deber como oposición. Eso es lo que se espera de nosotros. Quienes queremos Madrid sabemos que Madrid es mucho más que Ayuso, y sabemos que esta situación sólo se puede enfrentar con más democracia. Convoque elecciones lo antes posible y comprobará que usted no es Madrid", ha apelado a la presidenta regional.