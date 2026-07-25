Un motorista de 25 años fallece en un accidente sin la intervención de otro vehículo en avenida de la Albufera

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR - Protección Civil, en Casa de Campo, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). El principal objetivo a cumplir del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates - Protección Civil es acercar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 25 años ha fallecido en un accidente sin la aparente intervención de ningún otro vehículo a la altura del número 234 de la avenida de la Albufera, ha informado Emergencias Madrid.

El accidente mortal se ha producido a las 9 horas. Los profesionales de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento del joven que tras sufrir el accidente, en el que ha salido despedido, se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de haber realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, no ha sido posible revertirla y han confirmado el fallecimiento. La Policía judicial de Tráfico de Policía Municipal de Madrid realiza el atestado e investiga las circunstancias en las que, aparentemente, no ha intervenido ningún otro vehículo.