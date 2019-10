Muchas librerías de Madrid siguen sin cobrar los libros de texto vendidos a los centros educativos

Publicado 07/10/2019 18:12:51 CET

El Gremio de Librerías ha pedido una reunión con el consejero de Educación y Juventud

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Librerías de Madrid ha denunciado que "muchas librerías" no han cobrado todavía los libros de texto vendidos a los centros educativos para la implementación del Programa Accede, cuyas compras "están financiando".

"La Dirección General de Becas no ha pagado aún, y la Tesorería de muchas librerías está temblando; han servido a los colegios pero no han cobrado", ha manifestado el secretario del Gremio de Librerías de Madrid, Pablo Bonet, en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado Bonet, el acuerdo marco que desarrolla el Programa Accede no ha entrado en vigor este año porque "varias librerías interpusieron recursos relacionados al sistema de licitación con el que te podías dar de alta como proveedor".

A falta del acuerdo marco, ha indicado Bonet, "la Consejería no tuvo más remedio que notificar a los centros de la Comunidad de Madrid a finales de mayo que debían comprar los libros mediante contrato menor en el que podían gastar hasta 15.000 euros que se pagaron rápidamente".

"Si sobrepasaban esa cantidad, debían pedir permiso a la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para que autorizase la compra, pero para ese pago no daban fecha concreta, lo que supone que a día de hoy muchas librerías no han cobrado aún lo que los centro compraron por encima del contrato menor", ha agregado.

"Es decir, las librerías están financiando las compras de los centros, porque la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid no ha pagado aún", ha señalado Bonet, quien ha indicado que el pasado día 2 de octubre se reunieron con la entonces directora general, Concepción Canoyra, quien les "prometió" tramitar el pago de las facturas pendientes hasta el 30 de septiembre "con urgencia", pero ha recordado que "una horas después dimitió por otro problema".

Bonet ha aseverado que "las librerías necesitan cobrar ya lo adeudado", al tiempo que ha criticado que el Programa Accede "ha sido un auténtico caos"; entre sus "numerosos problemas" ha citado que "traspasaron la responsabilidad de gestión de compra a los centros y a sus docentes, que han acabado exhaustos y sin toda la información suficiente para el desarrollo del Programa Accede", además de "servidores bloqueados" y programas e información "deficientes".

Igualmente, ha señalado que "las editoriales también avisaron en su momento de que no habría libros suficientes si no se establecía un calendario, una organización, que no se ha dado"; y "además no se informó bien a los padres y madres".

ABOGAN POR EL CHEQUE LIBRO

Tras aclarar que el Programa Accede "es de préstamo y no de gratuidad", Bonet ha destacado que están "de acuerdo con la gratuidad, pero a través del cheque libro, como ocurre, por ejemplo, en Andalucía y Murcia, donde gobiernan los mismos partidos que en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, ha recordado que en la Asamblea de Madrid, en febrero de 2019, se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que "instaba a la Consejería de Educación a revisar la ley de gratuidad para modificar su aplicación, creando un nuevo marco que fomentara las librerías de proximidad y dar preferencia a un sistema de ayuda directa a las familias".

Bonet ha reiterado la demanda de los libreros de que se implante el "cheque libro", al tiempo que ha pedido una reunión con el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio.

Desde la Consejería han destacado que el pago de las compras hasta 15.000 euros se hizo efectivo a comienzos del verano, al tiempo que ha reafirmado su compromiso de agilizar el trámite para que los libreros puedan cobrar cuanto antes lo que les queda.

"La intención del Gobierno regional es pagar lo antes posible", al tiempo que ha indicado que para ello es necesario contar con la aprobación del Consejo de Gobierno y las facturas, pero "la partida presupuestaria está".

Asimismo, han destacado que no se habría producido esta situación si hubiera estado en vigor el acuerdo marco.