Muere un joven de 30 años tras impactar su furgoneta contra un autocar escolar sin niños en Guadarrama

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 30 años ha muerto esta madrugada tras impactar la furgoneta en la que viajaba contra un autocar escolar que no llevaba niños dentro en Guadarrama.

Según ha detallado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha tenido lugar a las 6.49 horas en las M-527. En el autocar iban un conductor y una acompañante, ambos ilesos tras el impacto.

Sin embargo, el conductor de la furgoneta quedó atrapado y tuvo que ser liberado por dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Entró en parada cardiorrespiratoria pero los sanitarios del Summa 112 no han sido capaces de reanimarlo.