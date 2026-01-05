Muere Modesto Nolla, exvicepresidente de la Asamblea y voz del PSOE en la comisión de investigación sobre el 'tamayazo'

Archivo - El diputado del PSOE, Modesto Nolla, durante una intervención en el pleno de la Asamblea - Pool - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Asamblea de Madrid y portavoz del PSOE en la comisión de investigación que trató de arrojar luz en el 'tamayazo', Modesto Nolla, ha fallecido.

Así lo ha lamentado el partido en redes sociales donde ha destacado a este "buen socialista" militante de Ciudad Lineal y ha trasladado un abrazo a su familia y amigos.

Nolla fue diputado por el PSOE en la Cámara de Vallecas durante más de 25 años, accediendo por primera vez en 1995 como parte de la lista encabezada por Joaquín Leguina, quien no conseguiría revalidar la mayoría absoluta y cedería la Presidencia autonómica a Alberto Ruiz-Gallardón. La última Legislatura en la que Nolla fue incluido en lista fue la de 2019 como número 27 de Ángel Gabilondo.

Como parte de su trabajo parlamentario, fue el portavoz de la comisión de investigación del 'tamayazo' por el que Rafael Simancas (PSOE) no consiguió en 2003 ser investido presidente autonómico al no participar en la votación dos de sus diputados. Los comicios se repetirían en octubre de ese mismo año ganando por absoluta Esperanza Aguirre (PP).

También fue destacado su trabajo en materia de vivienda con denuncias de presuntas irregularidades en promociones del IVIMA o por ostentar la presidencia de la comisión de investigación sobre Avalmadrid en 2019.