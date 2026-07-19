Muere un motorista de 50 años al salirse de la carretera en Rascafría

Archivo - Ambulancia del Summa 112 (Archivo) - 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha muerto esta noche tras salirse de la carretera en el kilómetro 26 de la carretera M-604 en el término municipal de Rascafría.

Según ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el equipo médico de sanitarios del Summa 112 se han trasladado a la zona pero solo han sido capaces de confirmar el fallecimiento por el politraumatismo que presentaba.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación de lo sucedido en este accidente con el fin de aclarar las circunstancias que han llevado a la pérdida de la vida del motorista.