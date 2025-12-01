Investigan como posible violencia de género la muerte de una mujer apuñalada en su casa de Torrejón

1032193.1.260.149.20251201083721 Sanitarios del Summa 112 - 112 Comunidad de Madrid

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 45 años ha fallecido durante la noche de este domingo tras haber sido agredida con un arma blanca en el cuello, y otro hombre de 44 años ha muerto tras precipitarse desde la azotea de un edificio ubicado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

A las 22.00 horas de este domingo, los servicios de emergencia recibieron un aviso por la caída de un hombre de 44 años desde un edificio de Torrejón. A su llegada, una unidad del Summa 112 solo puede confirmar el fallecimiento.

Posteriormente, los bomberos de la Comunidad de Madrid abren la puerta de su domicilio, donde encuentran sin vida a una mujer de 45 años que había sido agredida con un arma blanca en el cuello.

La Policía Nacional se ha puesto a cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras que la Policía Local colabora, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.