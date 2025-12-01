Óscar López traslada apoyo a la familia de la mujer asesinada en Torrejón y critica al Gobierno "negacionista" de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha trasladado su apoyo a la familia de la mujer asesinada en un caso de violencia de género en Torrejón de Ardoz y ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso, al que ha tachado de "negacionista".

"Es insoportable. No podemos permitirnos un gobierno regional negacionista y que recorta el presupuesto contra la violencia de género", ha trasladado López en sus redes sociales.

Era esta tarde cuando el Ministerio de Igualdad elevaba a 41 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025, tras confirmar el caso de una mujer de 45 años presuntamente asesinada por su expareja este domingo 30 de noviembre. En este caso, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Los hechos se produjeron en torno a las 22.00 horas del domingo, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de que un hombre se había precipitado al exterior desde su vivienda. Al acceder al interior del domicilio, Bomberos de la Comunidad de Madrid localizaron el cuerpo sin vida de una mujer con heridas de arma blanca, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.