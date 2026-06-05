Mueren dos personas y otras tres resultan heridas en un accidente de tráfico en Humanes

Ambulancias de Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid en Humanes de Madrid tras un accidente de tráfico - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este viernes a primera hora de la mañana en la carretera M-410, en el término municipal de Humanes de Madrid, se ha saldado con dos fallecidos y otros tres heridos graves, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido sobre las 5.35 horas a la altura del kilómetro 7,5 de la citada vía, hasta donde se han trasladado los Bomberos de la Comunidad de Madrid junto a personal sanitario del Summa 112, que han atendido a las cinco víctimas del accidente, todos ellos hombres.

En concreto, los Bomberos han tenido que liberar al conductor y único ocupante de uno de los vehículos accidentados, quien se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras practicarle las maniobras de reanimación, finalmente tan solo se ha podido confirmar su fallecimiento.

En el otro turismo viajaban otros cuatro hombres, uno de los cuales se encontraba también en parada cardiorrespiratoria y finalmente ha fallecido. Los otros tres ocupantes, de entre 18 y 36 años, presentaban politraumatismos y han sido atendidos y evacuados a los hospitales Puerta de Hierro, Doce de Octubre y Gregorio Marañón.

Los Bomberos se han encargado además de las labores de limpieza de la vía, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.