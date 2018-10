Una mujer reprocha a una niña que se siente en el Metro por ser inmigrante y los viajeros defienden a la menor

Publicado 02/08/2018 14:16:35 CET

Una mujer de avanzada edad ha recriminado a una niña que viajaba con su madre en el Metro de Madrid que ocupara uno de los asientos de un vagón del suburbano por ser inmigrante, según se aprecia en un vídeo que circula en las redes sociales.

En el vídeo se puede observar como la señora se enfada y muestra su disconformidad con que la menor decida sentarse en uno de los asientos, donde dice enfadada: "¿Sentarse la niña pequeña? ¡A la porra!". Así estamos los españoles. Es una vergüenza lo que hay en España y lo sabéis".

Varios de los pasajeros que viajaban en el mismo vagón le afearon su actitud con la pequeña y con su madre, tachándola de "racista" y "sinvergüenza" y pidiendo que cejase en sus comentarios. "Cállese, que está molestando", contestó un hombre que se sentaba a su lado.

Una joven ante la mirada de otros pasajeros que observaban la escena, le espetó a la señora que estaba "sola", que todo el vagon la estaba mirando y que estaba "loca". "A mi me da igual que me miren no me van a meter en la cárcel por eso", ha dicho la señora mofándose de la joven.

Otra de las viajeras le ha contestado a la mujer que "si alguien de su familia tiene que emigrar fuera" ojalá no se encontrara con alguien como ella; a lo que la mujer a respondido. "Pero vamos a ver, no pagamos los españoles a todos los que viene aquí? ¿No pagamos la seguridad social?", indicó.