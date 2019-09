Murgui sobre que Vox no entró en Gobierno por las "migajas" de los distritos: "¿Ortega Smith? No caigo ahora"

Publicado 19/09/2019 16:54:27 CET

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha tirado de ironía después de que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, haya declarado que no entraron en el Ejecutivo municipal porque el PP les ofreció las "migajas", juntas de distrito, que no áreas de gobierno. "¿Ortega Smith? No caigo ahora, no sé quién es", ha contestado Murgui a Europa Press.

Murgui, responsable de la coordinación de distritos en Más Madrid y anterior delegado de Coordinación Territorial, cree que una opinión así

denota su "desconocimiento profundo de la estructura municipal y el desprecio profundo por los ciudadanos de Madrid".

Ortega Smith ha afirmado que si Vox no está en el gobierno municipal es porque no aceptan "migajas". "No permitiríamos una falsa posición de gobierno. Nos daban concejalías de distrito y eso no es estar en el gobierno", ha declarado el también secretario general de Vox en una rueda de prensa en la que ha hecho valoración de los primeros cien días de gobierno y de las iniciativas impulsadas.

Murgui ha contestado que las Juntas de Distrito "son una pieza esencial de la estructura de un Ayuntamiento y son el espacio más cercano a los vecinos y vecinas". "Yo diría que es el más importante del Ayuntamiento", ha defendido.