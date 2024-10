Nacarino (FRAVM) pide indemnizaciones justas por 7B y "reconocer errores":"El drama de San Fernando no va de ideologías"

Lamenta que la Comunidad parezca "más interesada en hacer el parque cuanto antes para tapar los escombros"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, reclama a la Comunidad tanto indemnizaciones que no sean "irrisorias" para los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro y que "reconozca su error" cuando se ejecutaron estos trabajos porque el "drama" de las viviendas de San Fernando de Henares "no va de cuestiones ideológicas".

Nacarino arrancaba su presidencia visitando San Fernando de Henares para manifestar así el "compromiso absoluto" de la Federación con esta vecindad ante el "dolor enorme" por este "drama humano". "La Comunidad de Madrid debe entender y reconocer de una vez por todas que cometió un grave error cuando se ejecutaron esas obras", ha destacado Nacarino en una entrevista con Europa Press.

Más allá de "reconocer ese error cometido", en su opinión lo prioritario es trabajar para superarlo, e indemnizar como corresponde a los vecinos afectados, para que "quienes tenían una vivienda puedan volver a tener una", algo que no es posible "con indemnizaciones irrisorias".

EL PARQUE SÍ, PERO "ANTES ESTÁN LAS PERSONAS"

En materia dotacional, aunque ha reconocido que hay que abordar "el daño que se ha hecho al municipio" y "terminar de cubrir esa brecha urbana", que ha dejado la demolición del complejo El Pilar con la posibilidad de la construcción de un parque urbano de 12.000 m2, ha criticado el planteamiento realizado por la Comunidad de Madrid.

Así las cosas, el líder vecinal lamenta que la Comunidad de Madrid "parece más interesada en hacer el parque cuanto antes para tapar los escombros, para que parezca que no hubo obra". "El parque sí, evidentemente el parque tendrá que venir, pero será lo último. Tendremos que indemnizar a las familias para que tengan vivienda, tendremos que solucionar los problemas urbanísticos que ha generado ese daño", ha insistido.

Jorge Nacarino recuerda que "no ha habido ni un solo expediente de expropiación a los vecinos afectados, que "a día de hoy no tienen casa", vecindad que teme que puedan verse obligados en un futuro a pagar un IBI por unas viviendas que no tienen, aunque en este momento el Ayuntamiento tenga congelado el impuesto. Asimismo, apunta a la responsabilidad de conservación sobre esos suelos por parte de quien "les ha tirado su casa".

"Estamos hablando de auténticas barbaridades y todo eso se tiene que subsanar antes de abordar el parque, que evidentemente habrá que hacer y que será el cierre de la herida urbana, pero antes están las personas. Ese es el compromiso que debería tener la Comunidad", ha defendido el presidente de la FRAVM.

EL EJEMPLO DE EL CARMEL

San Fernando de Henares será uno de los puntos obligados a abordar en la próxima reunión que mantendrá con el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. En ella la FRAVM se volverá a ofrecer "como entidad para mediar entre el Ayuntamiento de la localidad, los vecinos y la Comunidad para buscar una solución al conflicto porque esa es la vía".

Fue como se hizo en el caso de El Carmel, con un pacto de Estado entre las tres administraciones autonómica, central y local, que puso fin a otro "gran error" en esa ocasión por parte de la Generalitat catalana. "Finalmente se subsanó porque los vecinos fueron indemnizados correctamente", ha reseñado.

"A veces se cometen errores que nunca debían haberse producido pero, una vez cometidos, la mejor solución pasa por reconocerlos e intentar curar ese daño. No puede ser que lleven quince años (desde el inicio de las obras de ampliación del Metro) sufriendo", ha concluido.