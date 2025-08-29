Nace la segunda hija de Rita Maestre: "¡Ya está aquí!"

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder de la oposición, Rita Maestre, ha anunciado este viernes el nacimiento de su segunda hija con una foto en la red social 'Instagram'.

"¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz. Gracias al Hospital 12 de Octubre y a sus magníficas matronas, ginecólogas, anestesiólogas, auxiliares de enfermería y celadoras", ha escrito en la publicación, donde ha tirado de ironía para preguntar a las personas que nacieron en agosto "cómo han celebrado" sus cumpleaños.

Maestre daba a luz a su primera hija hace ahora casi dos años y optó por dividir su baja de maternidad en dos bloques, atravesada por la campaña electoral de mayo de 2023, a la que concurría como candidata por Más Madrid.

En julio de este año, anunció que se cogía la baja médica por prescripción facultativa para afrontar la recta final de su segundo embarazo, con la previsión de reincorporarse en enero de 2026. En su lugar, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha asumido las funciones de la Portavocía del Grupo Municipal.