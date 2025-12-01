Navidad sobre el agua, un recorrido peatonal iluminado en el Parque Santander y una pista de patinaje sobre hielo

La Comunidad de Madrid presenta Navidad sobre el agua en el Parque de Santander - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de Santander, también conocido como Parque del Tercer Depósito de Canal Isabel II, por la infraestructura en la que está ubicado, acoge Navidad sobre el agua, una actividad que combina un recorrido peatonal iluminado y una pista de patinaje sobre hielo de 450 metros cuadrados.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, visitó este espacio la noche de este domingo. "En 2026 se conmemorará el 175 aniversario de esta empresa pública, con actividades y actos especiales para recordar su importancia en el desarrollo histórico, económico y social de la región, junto a su capacidad para gestionar el ciclo del agua de forma integral, abastecer y dar saneamiento actualmente a más de siete millones de ciudadanos", destacó durante la visita.

Este entorno cuenta con más de 55.000 metros cuadrados de áreas verdes y 24.000 de zonas deportivas. En él se encenderán hasta el próximo 7 de enero, de 18.00 a 24.00 horas las luces, figuras y arcos de luz instalados en el enclave.

La pista, también abierta hasta ese día de 11.00 a 22.00 horas, tendrá horario reducido los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. Su acceso, que incluye el alquiler de patines y calzas de plástico, tiene un precio de ocho euros, con descuentos para personas con discapacidad, parados, jubilados y miembros de familia numerosa.