Los niños ingresados en el Gregorio Marañón disfrutarán esta tarde del alumbrado navideño en un recorrido en bus de EMT

Archivo - Archivo.- El Gregorio Marañón y la EMT llevan a niños ingresados a ver las luces de Navidad - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los niños ingresados en el Hospital Gregorio Marañón disfrutarán la tarde de este jueves de las luces de Navidad de Madrid en un recorrido personalizado a bordo de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En concreto, más de 30 niños con enfermedades crónicas, en tratamiento ambulatorio o ingresados participarán en esta salida festiva junto a familiares y sanitarios, han apuntado desde el centro hospitalario.

El trayecto estará animado por los payasos de Saniclown y permitirá que los niños, que por sus circunstancias pueden tener dificultades, disfruten de una visita al centro de la ciudad y del espíritu navideño, con la asistencia sanitaria que precisen.

Esta iniciativa, en la que colabora la EMT, surgió en 2022 de la mano de un niño de nueve años en tratamiento de Hemodiálisis.