NNGG de Madrid pide un "cambio radical" en España: "Somos la generación que va a echar a Sánchez"

El presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, interviene durante la clausura la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, ha pedido este lunes un "cambio radical" en España y ha asegurado que los jóvenes representan la generación que "va a echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha señalado en la clausura de la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Queremos los jóvenes que haya un cambio radical en España porque no funciona nada. Los jóvenes estamos cansados de que el Gobierno se gaste 200 millones de euros todos los años en bonos, en paguitas para comprar nuestro voto. Envían dinero a sus amigos de dictaduras corruptas, mientras que aquí en España todo funciona peor", ha lamentado.

Además, ha afirmado que los trenes "se caen a cachos" mientras el Ejecutivo de Sánchez "no financia absolutamente nada" y potencia un sistema de "desincentivo al trabajo y de compra de votos" con el objetivo de "premiar al que no trabaja".

"Creo que pertenecemos al movimiento más ilusionante, más emocionante y más influyente de la historia de la democracia. Aquí veo cientos de jóvenes que estudiamos, que trabajamos y que aún así dedicamos tiempo a luchar por el futuro de España y a luchar por los jóvenes", ha defendido Dancausa.

Considera que esto no va solamente de las "ideas liberales contra ideas socialistas" sino que va de los jóvenes "frente al Gobierno de Pedro Sánchez". "Va de nosotros frente a un Gobierno que nos quiere dependientes y nos quiere pobres. Y eso es lo que nos une y lo que se hace que nos movilicemos todos los días", ha aseverado.

Frente a ello, el líder de los jóvenes 'populares' ha reclamado que España vuelva a ser "un país de oportunidades donde vivir y donde construir una familia". Cree que hay que dejar de "victimizarse" y es momento de "levantar la cabeza" y decir que son "mayoría".