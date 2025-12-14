Del no ciudadano, con hasta un 'alcalde vampiro' de mascota, al sí de los barrios al SER, "más barato que un parking"

Archivo - Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) llegará por primera vez a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz y se extenderá por Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal siendo una de las principales novedades que incorpora la modificación de la ordenanza de Movilidad Sostenible y que constata cómo en Madrid se ha pasado de un clamor ciudadano contra los parquímetros, incluida una mascota en forma de 'alcalde vampiro', hasta pasar al sí unánime de los barrios porque incluso llega a ser "más barato que pagar un parking privado".

Más de veinte años han pasado de una situación a otra. En los primeros de la década de los 2000, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, una auténtica cruzada en los barrios más allá de la M-30 hizo constatar el descontento ciudadano contra los parquímetros, que entendían como innecesarios en esos puntos de la ciudad o como fuente para engrosar las arcas municipales a costa de 'desangrar' al contribuyente.

Es por eso que 'Ruiz Vampirón', un títere enorme de 3 metros con rasgos que se asemejaban a los del entonces alcalde Gallardón pero con colmillos, presidía todas las manifestaciones contra la expansión del SER en barrios periféricos, que fueron unas cuantas. Se unían a capuchones de hierro que se montaban en los parquímetros dejándolos inoperativos.

En 2006 Alberto Ruiz-Gallardón los puso en marcha en barrios más allá de la M-30 pero fue su sucesora, Ana Botella, la que firmó su desmantelamiento en los cascos históricos de Carabanchel, Fuencarral y Hortaleza en junio de 2014. Alegaba entonces que no eran necesarios, "como sí lo son en el centro de la ciudad".

EFECTO FRONTERA

El clic que propició el cambio de postura vecinal comenzó a germinar en 2021, con Manuela Carmena en la Alcaldía e Ines Sabanés como titular de Movilidad. Fue la llegada de Madrid Central, la zona de bajas emisiones (ZBE), la que hizo que muchos conductores aparcaran sus coches en barrios límitrofes con el corazón de la ciudad, un efecto frontera que empezó a generar malestar en los barrios y que con los años se ha traducido en peticiones vecinales para implantar en ellos el SER.

En octubre los parquímetros llegaban al barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa-Aravaca. La incorporación más reciente es Zofío, en Usera, el pasado mes de noviembre. Las ampliaciones del SER llegan previa consulta a ciudadanos y a las asociaciones vecinales y con un acuerdo posterior de la Junta de Distrito.

La respuesta ciudadana parece haber girado ahora a un sí unánime en los barrios. En Zofío, por ejemplo, pocos días antes de que se pusiera en marcha el SER hasta 1.700 vecinos se habían dado de alta en el sistema para estacionar sin límite de tiempo y pagando una tasa anual de 24,60 euros para cubrir las 1.800 plazas existentes, según datos aportados por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"TASA RAZONABLE"

El precio es otra de las razones del éxito del SER en los barrios más allá de la M-30. Carabante la ha definido como "una tasa razonable" y se demuestra con el hecho de que "hay dos coches dados de alta por cada una de las plazas", una opción muy atractiva también para quien hasta el momento tiene una plaza de aparcamiento alquilada.

El delegado tiene claro que "hay una demanda creciente de instalación del SER porque es un sistema que protege al vecino". "Los residentes a veces nos lo piden de una manera importante. La idea es ampliarlo en la medida de lo posible, pero siempre con plenas garantías", ha remarcado. Y para que tenga plenas garantías tiene que estar incorporado en ese anexo de la ordenanza, cuya modificación ha pasado este jueves por Junta de Gobierno, con la previsión de estar aprobada de manera definitiva en el primer semestre de 2026.

De la mano del nuevo texto el SER se amplía a 22 barrios, 17 de ellos nuevos, repartidos por siete distritos para "garantizar una ordenación racional del espacio público en los barrios con mayor demanda de aparcamiento", ha explicado el Consistorio. Esta medida permitirá incorporar 66.120 nuevas plazas SER, esto es, un incremento del 36% respecto al número actual, de 181.493 plazas.

La ampliación se llevará a cabo de forma gradual y siempre que haya un acuerdo favorable de la Junta de Distrito, previa consulta a vecinos y asociaciones. La extensión se habilitará en dos fases. En la primera, antes del 31 de diciembre de 2029 alcanzará a los barrios ya contemplados en la ordenanza de Movilidad Sostenible que se aprobó en septiembre de 2021 sumando 11.372 plazas: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal).

Y en una segunda, antes del 31 de diciembre de 2035 continuará la expansión para las nuevas áreas incluidas en el proyecto que este jueves se aprueba sumando 66.120 nuevas plazas: Valverde (Fuencarral-El Pardo); Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre (Carabanchel); Zofío y Orcasur (Usera); Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción (Ciudad Lineal); Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua (Moratalaz) y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas).