'No es terapia' denuncia a las diócesis de Getafe, Madrid y Alcalá por participar en terapias de conversión sexual

Las sedes eclesiásticas muestran su rechazo frente a estas prácticas ocurridas en junio de 2023 y 2024

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación española contra las terapias de conversión 'No es terapia' ha denunciado a la Archidiócesis de Madrid, a la Diócesis de Getafe y a la de Alcalá de Henares, así como a una decena de personas, por promover y permitir la realización de terapias de conversión a personas del colectivo LGTBI+.

Así se recoge en la denuncia presentada por la asociación el pasado 30 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se desgrana que se está incumpliendo la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, más conocida como Ley Trans, donde se prohíben explícitamente las terapias de conversión en el artículo 17.

En la denuncia también se solicita a la Dirección General de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad que abra un expediente sancionador.

La acusación pone el foco en el proyecto Transformados, que se define como un apostolado dirigido a "aquellas personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de un camino de conversión o de cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos", según se detalla en la denuncia.

En este sentido, Transformados insta al rechazo y negación de la orientación sexual propia por considerar la homosexualidad como un resultado de traumas, confusiones, heridas emocionales o presión social por los medios de comunicación y la cultura.

Además, el proyecto se centra en presentar una hoja de ruta dirigida a las personas homosexuales o bisexuales cristianas para que, mediante un encuentro con Cristo y una práctica religiosa continuada, puedan o bien formar una familia heterosexual y dejar atrás su orientación sexual hacia personas de su mismo género, o bien vivir su sexualidad homosexual desde la plena castidad y abstinencia.

La participación de las diócesis de la región se constata con los distintos eventos realizados entre 2023 y 2024, permitiendo así "la difusión y promoción" de las tesis de Transformados.

Concretamente, la parroquia Madre Maravillas (que forma parte de la Diócesis de Getafe), la parroquia San Isidoro y Pedro Claver y la Iglesia de San Ildefonso (ambas pertenecientes a la Archidiócesis de Madrid) permitieron la realización de estos eventos en junio de 2023; mientras que, en el mismo mes de 2024, la parroquia Santa María Magdalena de Ciempozuelos (diócesis de Getafe), la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria (diócesis de Madrid), la Iglesia de San Ildefonso de nuevo (Archidiócesis de Madrid) y el salón de actos del obispado de la diócesis de Alcalá de Henares acogieron estos actos.

En ellos, generalmente se invitaba a una o varias personas para que contaran su testimonio acerca de la conversión respecto a su orientación o identidad sexual que habían podido realizar gracias a la ayuda de Cristo.

LAS DIÓCESIS RECHAZAN LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN

La Archidiócesis de Madrid ha mostrado su rechazo a las terapias de conversión sexual, "en línea con la posición del Vaticano", aunque ha puntualizado que todavía no han recibido ninguna denuncia y que, por lo tanto, desconocen el contenido completa de la misma.

A su vez, la Diócesis de Getafe se ha posicionado también en contra de estas prácticas en un comunicado publicado este miércoles en su página web y ha explicado que la denuncia recoge "charlas de personas que hablaron de su conversión a la fe". Por su parte, la Diócesis de Alcalá de Henares no ha respondido a las llamadas de Europa Press.

El presidente de 'No es terapia', Saúl Castro, ha remarcado la necesidad de "frenar la impunidad de estas prácticas", tanto de la realización de las mismas como de la promoción y difusión. "El problema de las Diócesis es que ellos han acogido estos eventos y les han dado publicidad y han contribuido a promover este proyecto de terapias de conversión", ha subrayado.

Él mismo acudió a varios de los eventos mencionados anteriormente para constatar "el contenido homófobo y la visión estigmatizante y negativa que se de da la homosexualidad".

Respecto a la "falta de efectividad" de la Ley Trans desde su entrada en vigor hace casi dos años, Castro ha lamentado que "no se está sancionando". "El sistema jurídico que tenemos de tutela de las terapias de conversión no funciona hasta que no haya alguna sanción ejemplarizante contra organizaciones que se dedican a promover estos hechos o hasta que no se impongan penas de prisión", ha justificado, al tiempo que ha exigido que se añadan en el Código Penal.