Las novatadas vuelven al punto de mira en el inicio de curso con nuevas campañas aunque se han reducido en un 80%

Acto contra las novatadas en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las novatadas vuelven al punto de mira en el inicio de curso escolar con nuevas campañas de prevención, en las que unen sus fuerzas la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, si bien destaca la reducción de las mismas en un 80%.

Así lo han manifestado en un acto celebrado este lunes en el Jardín Botánico de la UCM presentado por la vicerrectora de Estudiantes de la UCM, Rosa María de la Fuente, que ha contado con la participación de represnetantes del Gobierno municipal, de la Policía Municipal, Madrid Salud, la UCM y la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.

La iniciativa da continuidad a las campañas 'Tolerancia Cero' y '#UnNuevoSeptiembre', que desde hace cinco años trabajan de forma coordinada en los ámbitos de la prevención, concienciación, detección y atención con el objetivo de avanzar hacia la erradicación de las novatadas en los colegios mayores propios y adscritos a la Complutense.

De la Fuente ha sostenido que trabajan desde antes de septiembre para concienciar a los colegiales del primer curso y ha explicado que algunas de las prácticas es llevarles fuera del campus a conocer gente nueva y hacer amigos para que sepan, desde el primer momento que entran en la universidad, que "nunca se quedaran solos", aunque los de las novatadas les hayan creer que "no van a tener amigos".

"La UCM gracias al vicerrectorado de Sostenibilidad hemos desplazado a 140 colegiales para decirles que no pueden participar en novatadas y actividades que al principio pueden parecer muy divertidas, pero luego pueden convertirse en pesadilla", ha trasladado, a pesar de que ha advertido que sigue habiendo "consumo de alcohol y coacciones", especialmente en el entorno digital como en redes sociales o grupos de WhatsApp.

UN QR CON TOTAL ANONIMATO PARA AYUDAR A QUIÉN LO NECESITE

En este sentido, en declaraciones a los medios tras el acto, ha explicado que hay un QR donde pueden escribir, con total anonimato, y va directamente al buzón del vicerrectorado para ayudar a los estudiantes que lo necesiten. "Si educamos a los colegiales a no usar la violencia, estamos haciendo ciudadanos que no serán violentos ni abusaran en el futuro", ha sostenido.

Por su parte el concejal presidente por la Junta municipal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, ha resaltado "la labor" del acto porque a la capital vienen alrededor de 60.000 personas a estudiar y, a su juicio, "es importante" que estos alumnos tengan "las mayores facilidades del día a día" porque "es la primera vez que no duermen con su familia y residen fuera de su casa".

En este sentido, ha resaltado que los estudiantes son los que deben "tomar el relevo". "Que sean ellos los que se conciencien porque a un piso no puede entrar la Policía, ni Madrid Salud, ni los colegios mayores. Lo que pasa en ese piso solo lo saben los alumnos, los chicos deben concienciarse y las novatadas hay que erradicarlas de raíz", ha rematado Fanjul, quien ha puntualizado que esperan que el año que viene los datos sean "mejores" todavía.

PATRULLAJE PREVENTIVO O CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN

Por su lado, uno de los agentes tutores de Policía Nacional, Carlos Orgaz, ha explicado durante la presentación que en este año siguen como en años anteriores, involucrados en charlas de concienciación en colegios mayores, residencias de estudiantes, además de patrullaje preventivo o atención en el servicio 092.

Asimismo, ha destacado que desde Policía han detectado cómo, a través de algunas encuestas que han realizado a nivel particular dentro de estas charlas de concienciación, los alumnos rechazan o les gustaría que no existiese ese tipo de novatadas.

Por su parte, la jefa del departamento de Prevención de la Subdirección General de Adicciones, Paloma Ordóñez Franco, en representación de Gerente Madrid Salud, ha hablado del servicio de prevención de adicciones, para reducir o evitar el consumo de drogas, participación en juegos de azar o el uso abusivo de las nuevas tecnologías.

"Si alguien se rompe una rodilla va al médico, por tanto queremos que la gente sepa que si hay problemas de adicciones hay un equipo del Ayuntamiento de Madrid que tiene orientadores, psicólogos y otros profesionales que pueden ayudar", ha subrayado.

LAS NOVATADAS PUEDEN IMPLICAN LA EXPULSIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Desde la Asociación de Colegios Mayores de Madrid también han denunciado públicamente la situación de las novatadas. Su presidente, Alejandro Cremades, ha reivindicado la tolerancia cero a este tipo de conductas.

"No se puede tratar de forma humillante y abusiva a un nuevo compañero, pero si flaquea esa voluntad vamos a aplicar con todo el peso de la ley las medidas que hay para tajar estas novatadas porque no son otra cosa que un abuso inaceptable", ha destacado.

En esta línea, ha recordado que las novatadas están contempladas en la Ley de Convivencia Universitaria como falta grave y conlleva "sanciones durísimas con consecuencias gravísimas", como la expulsión de la universidad.

Asimismo, ha destacado que, tras un análisis de una evolución de estos cinco años, las novatadas se han reducido. "Los informes indican una reducción que ronda el 80%, aunque habrá que seguir trabajando para acabar con todo esto, porque hay 'rescoldos'", ha explicado, para después remarcar que el problema es que algunas de estas prácticas se han trasladado a pisos o parques y por tanto son más "difíciles" de erradicar.

Para ayudar a los estudiantes que lo necesiten, los alumnos de colegios mayores tendrán acceso al servicio de atención psicológica Psicall de la UCM, disponible los siete días de la semana.

Las cinco instituciones plantean así "una estrategia común" que integra prevención, detección, atención y vigilancia para facilitar "la incorporación de los nuevos estudiantes a los colegios mayores y evitar prácticas que puedan vulnerar su dignidad o afectar a la convivencia".