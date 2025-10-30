Novillo destaca la eficiencia de los presupuestos de Medio Ambiente e Interior, centrados en la seguridad y emergencias

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 27 de agosto de 2025, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha destacado la eficiencia de los presupuestos de su departamento para el año 2026, los cuales ha catalogado como el resultado de un trabajo "de análisis de las necesidades" de la región, especialmente en seguridad y emergencias, para "aprovechar hasta el último euro de dinero público".

Novillo, que ha participado en la entrega de los acuerdos de colaboración con entidades para estudiar la reforma urbanística, ha ofrecido declaraciones a la prensa en las que ha subrayado que estas cuentas crecen un 8% respecto al año pasado --hasta superar los 778 millones de euros-- y tienen el objetivo de mejorar las infraestructuras y reforzar la seguridad y protección ciudadana.

En concreto, el consejero ha destacado el aumento de la inversión a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), organismo encargado de afrontar los nuevos "retos" que suponen "los fenómenos meteorológicos adversos", como inundaciones o incendios forestales, pero también otros provocados por "mala planificación", como el apagón de finales de abril.

TRIPLE DE INVERSIÓN PARA LA REFORMA DE LAS VENTAS

Por otro lado, consultado sobre las cuentas para tauromaquia, Novillo ha destacado que los asuntos taurinos contarán con 7,2 millones de euros de los presupuestos, una inversión de casi el 60% respecto al año anterior, cuando la inversión fue de 4,5 millones de euros.

Sin embargo, el consejero ha matizado que de estos 2,7 millones de más que se destinarán el año que viene, la inmensa mayoría --unos 2,5 millones-- se destinarán a "las obras de conservación y mejora" de la plaza de toros de Las Ventas, que triplica su financiación respecto a los 1,2 millones de euros del año pasado.

Novillo ha calificado el coso madrileño como "un joya arquitectónica y un Bien de Interés Cultural" que está cerca de cumplir su centenario. Así, ha aprovechado para poner en valor el auge de la tauromaquia en Madrid, plasmado en el más de un millón de personas que han pasado por Las Ventas en lo que va de año.

"Se está convirtiendo en uno de los lugares más visitados, de mayor afluencia (en Madrid) y no podemos parar de mejorar sus condiciones", ha remachado el consejero. La reforma de las ventas podría comenzar en otoño del año que viene y, sin interrumpir las ferias que allí se celebran, podría culminar en cinco años.