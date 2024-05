Novillo pide a Martín que deje de enviar cartas "y trabaje para garantizar la seguridad de todos los madrileños"

Le recuerda que la limitación de la tasa de reposición y la "merma" en plantillas de Policía local, impide alcanzar avances en VioGén MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha respondido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que deje de enviar cartas "y trabaje para garantizar la seguridad de todos los madrileños".

En la misiva, el consejero responde a la carta previa del delegado del Gobierno, en la que se acusa al Gobierno regional de no facilitar que todos los municipios con Policía Local en la región se sumen al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

En la respuesta, Novillo le ha pedido que trabaje en lo que es su competencia y no de la Comunidad de Madrid, "que es la prevención de los delitos". "El delegado del Gobierno tiene que empezar a trabajar y no hacer política desde su despacho para el Partido Socialista y reforzar los dispositivos de Policía Nacional y Guardia Civil para poder prevenir esos casos de violencia contra la mujer que están repuntando lamentablemente en nuestra región y que se esfuerce en garantizar la seguridad de todos los madrileños", ha indicado.

En la misiva, le recuerda que es importante tener presente que la competencia exclusiva en materia de seguridad pública se encuentra en manos de la Administración General del Estado y tener en cuenta que los convenios VioGén están suscritos entre la Delegación del Gobierno y los respectivos ayuntamientos, "esto es, sin intervención de la Comunidad de Madrid como Administración pública".

"En este sentido, nos parece importante señalar que, en palabras de la Policía Local de diversos ayuntamientos, el hecho de no haberse adherido al convenio VioGén no es debido a que no se compartan los objetivos, sino a que dicho convenio no se encuentra ligado a medidas que permitan ejecutar los compromisos que se contemplan en el mismo", ha añadido.

"NO HAY MEJOR ACTUACIÓN QUE LA DE FACILITAR LOS MEJORES MEDIOS"

Novillo ha indicado a Martín que políticas como la limitación de la tasa de reposición, "y la consecuente merma producida en las plantillas de nuestras Policías Locales, son precisamente las que impiden alcanzar avances sustanciales en materia de VioGén".

Por tanto, y pese a que dicen que son conscientes de la "frontal oposición" del Gobierno central a estas propuestas, el conejero considera que un incremento en los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, debidamente apoyados por la Policía Local, "es clave en la consecución de los objetivos en materia de prevención e intervención ante cualquier tipo de delito, entre ellos, la violencia contra la mujer".

"Estamos convencidos que no hay mejor actuación que la de facilitar los mejores medios a los profesionales que forman nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, propiciando que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones", ha añadido en la carta.

El responsable regional además le informa de que aún sin tener competencias en materia de seguridad, la Comunidad de Madrid aporta más de 74 millones de euros al sostenimiento de los 110 cuerpos de Policías Locales de la región, excepto la ciudad de Madrid, "siendo el programa ESICAM 179, el mayor de España en esta materia".

Uno de los indicadores de dicho programa es precisamente la implicación de los policías locales en violencia contra la mujer, insiste. "Así, ejercemos a través de la introducción en el año 2013, entre los Operadores de Emergencias del 112, de la denominación 'MUJER' para cuando exista, o se presuma existencia, en función de los datos facilitados en la llamada, de violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas. Durante los últimos años, desde la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid 112 se ha incluido la tipificación 'MUJER' en una media anual de alrededor de 15.000 llamadas, en un claro ejemplo, no solo del compromiso en materia de VioGén, sino de efectividad a la hora de detectarla y actuar sobre ella", esgrime.

COMPROMISO FIRME PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Y asegura que el compromiso de la Comunidad de Madrid en materia de lucha contra la violencia contra la mujer excede las competencias relacionadas con la seguridad y cobra especial protagonismo en las políticas sociales desarrolladas desde este Gobierno.

"Ejemplo de ello es la amplia red de atención integral a mujeres víctimas de violencia con la que cuenta la Comunidad de Madrid, desarrollando actuaciones de prevención, asistencia, recuperación y concienciación, y contando a su vez con una fuerte infraestructura al servicio de las víctimas, con centros residenciales y no residenciales, centros de emergencias, pisos tutelados, centros de crisis abiertos 24 horas e incluso centros especializados en el asesoramiento psicológico, social y jurídico, ofreciendo asistencia letrada y servicios de procurador a las víctimas que deciden interponer denuncia", apunta.

Carlos Novillo concluye la epístola señalando el "evidente firme compromiso de la Comunidad de Madrid en materia de violencia contra la mujer, llevando al límite las competencias de las que dispone, así como de los limitados recursos en su comparación con el Gobierno central, para contribuir en la desaparición de dicha violencia".

"Confiamos en que, como delegado del Gobierno en nuestra región, tenga a bien reconocer nuestros esfuerzos y actuaciones en esta materia. Creemos que los continuos ataques contra el Gobierno regional y las irreales comparaciones que sufre nuestra Comunidad Autónoma, de manera constante, por parte del Gobierno central, no hacen otra cosa que distraer el foco de atención de los verdaderos problemas sobre los que, como administraciones públicas, debemos actuar. Entenderás que no es responsable eludir las competencias propias y buscar excusas externas en la obligación que tiene el delegado del Gobierno de velar por el control de la delincuencia y la prevención de los delitos", finaliza.