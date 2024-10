Novillo ve "desacertado" que Martín pida responsabilidad al Ayuntamiento sobre descarrilamiento y quiere que se disculpe

Señala que la intervención de Policía y Bomberos prácticamente se da cada día en la región: "Son los jefes de servicio operativos los que tienen que coordinarse y dar respuesta a esas situaciones"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha considerado "desacertado" que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pida "responsabilidad" al Ayuntamiento sobre la gestión tras el descarrilamiento de un tren el sábado en el túnel de Atocha y le ha instado a que "pida disculpas" a los ciudadanos por este accidente.

"Yo no puedo compartir ni entiendo las declaraciones del delegado en un incidente que sucede dentro de un túnel que es competencia del Ministerio de Transportes. Yo no sé si el ministro de Transportes le cogió el teléfono o como estaba en aquella fiesta en Lugo pues no le cogió el teléfono al delegado en un sitio que es de su competencia y que no tuvo ni la más mínima sensibilidad de venirse a Madrid a gestionar una emergencia de casi 15.000 personas", ha indicado tras reunirse esta mañana con Francisco Martín.

Novillo cree que lo que tiene que hacer como representante del Gobierno de España en Madrid es "pedir disculpas a los madrileños por esos incidentes" y solicitar al Ministerio de Transportes "que esto no puede volver a suceder".

"Estamos rozando ya lo que es pasar de la incidencia a la catástrofe como estamos oyendo en esos audios o hemos visto también en algún incidente de descarrilamiento. O lo que le ha recordado al delegado del Gobierno, que este mismo verano ha habido más de 20 incendios provocados por el mal mantenimiento de las líneas férreas. Por tanto, no hay que eludir la responsabilidad porque esto ha sido un incidente que es 100% competencia del Ministerio", ha insistido.

Respecto a la gestión del incidente del intento de suicidio ese sábado por la tarde en un puente de Madrid, el consejero ha respondido que la intervención de Policía con Bomberos prácticamente se da cada día en la región y ha incidido en que "son los jefes de servicio operativos los que tienen que coordinarse y dar respuesta a esas situaciones sin tener que intervenir el alcalde de Madrid".

"Eso se dirime dentro de los operativos de manera ordinaria y cuando ya estamos ante una catástrofe, una gran nevada, un accidente, ya están los comités que están establecidos en los planes de seguridad en los planes de Protección Civil donde se produce la coordinación al más alto nivel. Por tanto, no entiendo que tenga que ser el alcalde que tenga que resolver una situación así, ni la delegada de Seguridad", ha terminado Novillo.