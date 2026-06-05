La nueva fiscal superior de Madrid toma posesión y reivindica una Fiscalía "cohesionada"

La nueva fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Martín López. - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha presidido la toma de posesión de la nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, en un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en cuyo discurso ha reivindicado que la Fiscalía de Madrid debe ser "un referente dentro del Ministerio Fiscal: una institución cohesionada, moderna y eficaz", ha informado la Fiscalía General del Estado.

La toma de posesión ha contado con la presencia de representantes del Ministerio Fiscal, autoridades civiles, militares y judiciales, entre ellas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Celso Rodríguez Padrón.

Peramato ha destacado especialmente la trayectoria de Martín López, "forjada desde el compromiso, el esfuerzo y una forma muy concreta y valiosa de entender lo que significa pertenecer al Ministerio Fiscal".

La jefatura de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid supone "una responsabilidad exigente, que requiere no solo excelencia técnica, sino también visión, liderazgo y capacidad de generar confianza".

"Todos esos atributos concurren de manera natural en su trayectoria, habiendo demostrado de manera sobrada, estar preparada para asumir con éxito esta responsabilidad", ha añadido.

Peramato ha considerado que, bajo la dirección de Martín López, la Fiscalía madrileña "seguirá avanzando en la cohesión, la excelencia y el servicio a la ciudadanía que todos compartimos" y que la nueva Fiscal Superior ejercerá esta nueva responsabilidad "con la misma entrega, lealtad y generosidad con la que has construido tu trayectoria".

Peramato también ha reconocido el trabajo realizado por la anterior Fiscal Superior, Almudena Lastra, en los últimos cinco años. También ha hecho hincapié en la contribución de Martín López al modelo de formación de la carrera fiscal, del que ha sido responsable durante los últimos años.

Un modelo que "no se ha limitado a gestionar, sino que lo ha ideado, lo ha impulsado y le ha dado contenido", consolidando uno de los pilares fundamentales de la autonomía institucional del Ministerio Fiscal: la autonomía formativa.

FISCALÍA COHESIONADA

Por su parte, la nueva fiscal superior ha agradecido a la Fiscal General su confianza para asumir esta responsabilidad y ha destacado la fortaleza del Ministerio Fiscal, que "descansa, en gran medida, en la preparación de quienes la integran, en su capacidad de adaptarse a los cambios y en la construcción de una cultura institucional basada en la excelencia técnica, la ética profesional y una firme vocación de servicio público".

"Sé bien que en este nombramiento no hay solo un reconocimiento profesional sino, sobre todo, una exigencia de servicio, de entrega y de lealtad a los valores que inspiran nuestra institución", ha subrayado.

"La Fiscalía, como institución esencial del Estado de Derecho, tiene encomendada una misión que trasciende la mera aplicación de la ley: garantizar la legalidad, defender los derechos de los ciudadanos y velar por el interés público, con objetividad, independencia y sentido de la justicia", ha añadido.

Y ha afirmado que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, "por su dimensión, por su relevancia y por su responsabilidad, debe ser un referente dentro de nuestro Ministerio Fiscal: una institución cohesionada, moderna, eficaz y reconocible por su compromiso con la legalidad y con los derechos de los ciudadanos".

Martín López ha abogado por la cooperación interinstitucional y la estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con todos los operadores jurídicos.

También se ha comprometido a trabajar desde la unidad, la escucha y el respeto, promoviendo una actuación basada en la objetividad, el rigor jurídico y la defensa de los derechos fundamentales.

Para ello se apoyará en el principal valor de la Fiscalía: las personas que la integran, que son las que "hacen posible que la justicia sea una realidad efectiva y no una aspiración".

TRAYECTORIA

Fiscal desde 2007, Martín López fue destinada a la Fiscalía de Área de Melilla, donde ejerció como Fiscal Delegada de Menores. En 2010 pasó a ejercer el cargo de Fiscal Coordinadora, fue encargada del Sistema de Información del Ministerio Fiscal y colaboró con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en terrorismo yihadista.

En 2015 fue nombrada Jefa de la Fiscalía de Melilla y en 2018 fue destinada a la Secretaría Técnica de la FGE, asumiendo el área de formación de la Carrera Fiscal.