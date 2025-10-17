Nueve de cada diez madrileños reclama más seguridad en la normativa de viviendas contra incendios, según un estudio

Archivo - Vista de la ciudad de Madrid - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez madrileños respalda una revisión de la normativa de construcción, que incremente los requisitos de seguridad frente a los incendios en los hogares, especialmente en paredes interiores y fachadas, según el 'Informe de la calidad de la vivienda en España 2025: Comunidad de Madrid', publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt).

En el estudio, realizado por Ipsos, el 90% de los consultados aboga por una revisión de la normativa que incremente los requisitos de seguridad frente a los incendios, especialmente en paredes interiores y fachadas.

En España se producen cada día más de 500 incendios en viviendas en España y, según un informe de la Fundación Mapfre, 249 personas perdieron su vida en 2023 por esta causa, un 6% más que en el año anterior.

En este sentido, el 88% de los consultados se ha mostrado dispuesto a aumentar su inversión en una vivienda si está construida con materiales que aporten mayor protección. Los materiales de calidad son relevantes para el 34% de los entrevistados, cuatro puntos más que la media de España (30%).

Al hilo, casi nueve de cada diez están de acuerdo con que estos ofrecen mayor resistencia en caso de incendio (89%), favorecen el ahorro energético (88%) y aíslan del ruido (87%).

"La Comunidad de Madrid necesita una apuesta clara por la seguridad y la calidad constructiva. La normativa actual no está a la altura del riesgo al que se exponen los ciudadanos", remarca Elena Santiago, secretaria general de Hispalyt, que agrupa a unos 90 empresas fabricantes.

Los entrevistados eligen las ventanas (75%), la fachada (67%) y las paredes interiores (63%) como los elementos más relevantes para conseguir una vivienda de calidad y con altas prestaciones térmicas, acústicas y de seguridad.

Al ser cuestionados por las prestaciones que aporta la fachada del edificio a sus viviendas, el aislamiento térmico (72%), la protección frente a humedades (64%) y el aislamiento acústico (61%) son las respuestas más repetidas. Según el informe, solo uno de cada dos reconoce su prestación respecto a la durabilidad y la protección frente a incendios.

En cuanto a las prestaciones que aportan las paredes interiores, el aislamiento acústico elegido por el 72% de los encuestados, la protección frente a humedades (48%) y la resistencia a cargas e impactos (48%) son las respuestas más repetidas. En este sentido, solo el 45% reconoce su prestación respecto a la protección frente a incendios.

"Es alarmante que menos de la mitad de los entrevistados no sea consciente del valor que puede proporcionarle una pared interior capaz de resistir en caso de incendio. En el dramático suceso de Campanar --el incendio de un edificio en este barrio valenciano registrado en febrero de 2024-- pudimos ver cómo las paredes interiores desaparecieron, aumentando las posibilidades de pérdidas de vidas y patrimonio", ha indicado Santiago.

Cuando se les pregunta por su vivienda ideal, seis de cada diez madrileños eligen materiales naturales como ladrillo cerámico o piedra para la fachada, frente a materiales como el mortero, el cristal o el metal. Y para las paredes interiores 6 de cada 10 elegirían ladrillo cerámico o de hormigón, mientras que solo el 20% la placa de yeso laminado.

En el informe se refleja que más de la mitad de los madrileños (55%) optaría por comprar una vivienda de obra nueva si tuviera que cambiar de casa, aunque la realidad es que el 46% dispone de un presupuesto inferior a 200.000 euros, alejado del precio medio en la región (entre 270.000 euros y 420.000 euros para una vivienda de 75 metros cuadrados, según Idealista).

En este sentido, el 43% cuenta con un presupuesto entre 200.000euro y 400.000euro, 3 puntos más que la media nacional, y solo el 10% supera la cifra de los 400.000euro. Excluyendo la variable del precio, la ubicación (80%), el tamaño (72%) y la luz natural (45%) son los factores más influyentes a la hora de elegir vivienda.