El nuevo Hospital de Día infanto-juvenil de Hortaleza ofrece atención específica a pacientes con trastorno mental grave

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo Hospital de Día infanto-juvenil en el que pacientes de entre 12 y 18 años con trastorno mental grave recibirán atención específica a través de un equipo multidisciplinar formado por dos psiquiatras, profesionales de enfermería especialista, psicólogo clínico y terapeuta ocupacional.

Así lo ha compartido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en su visita las instalaciones de este nuevo recurso, dependiente del Hospital público Universitario Ramón y Cajal y que comparte edificio con el Centro de Salud Mental Hortaleza de la capital.

Así, durante el Día Mundial de la Salud Mental, Matute ha destacado la función de este centro que permite atender a los pacientes que requieren tratamiento intensivo y continuado y que no precisan hospitalización completa, de manera individual o grupal, con la participación de las familias para mejorar el seguimiento. Por su parte, en la zona contigua se imparte la docencia académica.

"Es un espacio que está hecho para acoger a las personas que tienen una enfermedad mental, para ayudarlas y que se sientan lo menos despegado de su vida normal, pudiendo tener aulas donde puedan continuar su estudio, que les orienten qué es lo que podrán hacer para ser independientes en un futuro y, desde luego, que se recuperen y que formen parte de la sociedad", ha explicado Matute.

En total, el Hospital ofrecerá 30 plazas, de las que hasta 25 contarán con Centro Educativo Terapéutico, en grupos con un reducido número de alumnos. Las plazas restantes, por la tipología de los pacientes, no precisan de educación junto al tratamiento sanitario pudiendo continuar su formación en su centro habitual.

"Aquí lo que vamos a hacer es tener recursos específicos para cada una de las enfermedades mentales, con personal específicamente preparado y, además, experto en cada una de las edades", ha detallado.

PROCESO ASISTENCIAL

El proceso asistencial comienza con la evaluación del paciente, una vez es derivado desde el centro de salud mental. Así, se le realiza una exploración psicopatológica donde se define un plan individualizado de tratamiento, que será acordado con el menor y su familia, ya que la participación de los padres es fundamental en el proceso de curación.

Tras ello se reevalúa el cumplidos los plan definido inicialmente para el enfermo y, una vez objetivos reincorporación a terapéuticos, se inicia una fase progresiva de Su centro escolar, manteniéndose en todo momento la integración en su entorno familiar y social.

MÁS DE LA MITAD NO PIDE AYUDA Y UN TERCIO NO LO CUENTA

Según el último Barómetro de opinión de los adolescentes sobre salud mental elaborado por Unicef en colaboración con la Universidad de Sevilla, el 41% de los adolescentes en España ha tenido o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. De ellos, la mitad no ha pedido ayuda y un tercio no se lo ha contado a nadie.

El estudio muestra también que más de 4 de cada 10 adolescentes considera que sus problemas de salud mental no son importantes, no saben lo que les pasa o no saben a quién o a dónde acudir.

"Creo que el silencio que hace mucho daño y que incluso llega a poder suponer no pedir ayuda ante un riesgo tan grave como pueda ser el de suicidio pero creo también que es muy importante no incurrir en el ruido y en un proceso de banalización que convierta todo malestar emocional en una patología", ha explicado la gerente de Asistencia de Hospitales y responsable de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, Mercedes Navío.

Por otro lado, Unicef ha subrayado en su análisis que el 40,5% de adolescentes considera "baja o muy baja" la probabilidad de que en su centro educativo le ayuden.

En este sentido, Navío ha recomendado a los padres de los adolescentes que "pidan ayuda" cuando noten cambios de conducta en sus hijos adolescentes. "El sistema está preparado para escuchar, inicialmente, en atención primaria, por supuesto, y también en salud mental", ha resaltado.

LA COMUNIDAD SUMA 17 COMPLEJOS PARA LA ATENCIÓN INFANTO-JUVENIL

Dentro de la Red Asistencial en materia de Salud Mental, la Comunidad de Madrid dispone de otros once centros específicos en régimen ambulatorio para atención a los adolescentes; el Clínico, Infanta Leonor, Pradera de San Isidro 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón, La Paz, y Norte en la capital.

A ellos se suman el Principe de Asturias en Alcalá de Henares; José Germain, en Leganés; Puerta de Hierro Majadahonda, y el de Getafe.

Además, otros cinco recursos públicos se destinan a población infantil, en edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, ubicados en Modesto La Fuente (Hospital Clínico), Pradera de San Isidro (12 de Octubre), Niño Jesús, Norte, y José Germain en Leganés.

Asimismo, la Administración regional dispone de unidades de hospitalización en el Niño Jesús, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro Majadahonda y 12 de Octubre, y cuenta con específicos para adolescentes en La Paz, Getafe y Clínico San Carlos.