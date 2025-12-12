Un nuevo plan para impulsar la Comunidad como polo audiovisual: hasta 6 millones en ayudas y más incentivos a creadores

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación de la XI Edición de los Premios Platino, en la Real Casa de Correos, a 19 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

TRES CANTOS 12 Dic.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual regional 2026-2029 con 40 millones de euros para impulsar a Madrid como polo audiovisual, que llegará hasta los seis millones de euros el año que viene y contempla más incentivos a las empresas de producción audiovisual para que introduzcan Inteligencia Artificial en su trabajo.

En las instalaciones de Madrid Content City en Tres Cantos, acompañada del alcalde, Jesús Moreno, y del presidente del centro de producción audiovisual, Raúl Berdonés, la dirigente autonómica ha dado a conocer las diez medidas de este plan que giran en torno a cinco ejes, 20 líneas de trabajo y 45 medidas que incluyen el refuerzo de ayudas y herramientas para facilitar el acceso a la financiación con el objetivo de reconocer "la excelencia de los profesionales" y dotar de recursos al sector.

Tal y como ha expuesto, contempla un incremento del 130% en el presupuesto para ayudas al sector, hasta llegar en 2026 a casi 6 millones de euros, y un impulso para que las empresas del sector puedan optar a las ayudas industriales que otorga la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por primera vez.

Se darán incentivos a las empresas de producción audiovisual para que introduzcan Inteligencia Artificial en su trabajo y contempla acuerdos con Avalmadrid y otras sociedades de garantía recíproca que facilitarán financiación a los creadores.

También se impulsará un programa de captación de inversiones y de nuevas producciones internacionales que pondrá en marcha Invest in Madrid, con el objetivo de aumentar la presencia en los principales mercados de la industria, encuentros profesionales y festivales nacionales e internacionales.

Contempla, de la misma manera, el impulso a la formación especializada en sonido, Inteligencia Artificial, big data, posproducción y diseño del vestuario a través de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid; así como la promoción del sector audiovisual en español para atraer los grandes premios e impulso a los que ya se celebran como los Platino del Cine Iberoamericano.

Se creará el Observatorio del Audiovisual que aporte los datos exactos de la evolución del sector en materia de empleo, tejido industrial o impacto económico, y se fomentará la celebración de encuentros profesionales y formativos para anticipar tendencias e impulsar el talento madrileño.

"REFERENTE PARA EL SECTOR"

La presidenta autonómica ha resaltado que la Comunidad es ya "un referente para sector audiovisual hispanoamericano y europeo" al ser la región que más número de empresas audiovisuales concentra de España, más de 3.500 dedicadas al cine, la televisión o los videojueogos; en una industria que aporta directamente más de 2.300 millones a la economía regional.

"Crea de manera directa 30.000 empleos y contribuye al mantenimiento de más de 100.000 en total. Solo en 2024, Madrid acogió 1.450 rodajes distribuidos en 92 municipios de nuestra región. Esto significa que somos un polo para el mundo, a los ojos del mundo, cada vez somos una región más interesante para venir a vivir, a trabajar, invertir o estudiar", ha expresado.

Además, Díaz Ayuso ha ensalzado que este centro de producción audiovisual se encuentre en Tres Cantos, "tan cerca de Madrid y bien conectado" que convierte a la ciudad "en una de las mejores para vivir", además de agradecer al alcalde la labor "excepcional" que realiza.

De la misma forma,ha recordado que la región es un "plató histórico de la gran pantalla", con producciones como 'Por un puñado de dólares', 'Doctor Zhivago' o 'Espartaco', y escenario de series internacionales como 'Élite', 'La casa de papel' o la próxima película de Woody Allen que "se va a rodar íntegramente en la región y llevará el nombre de Madrid en el título".

Por su parte, el presidente de Madrid Content City ha señalado que este centro de producción es "referente a nivel mundial" desde su puesta en marcha de noviembre de 2019 en Tres Cantos alcanzando ya los 160.000 metros cuadrados. Además, ha anunciado que en el primer trimestre de 2026 arrancará la fase cuatro culminará "el 100% del proyecto de Madrid Content City".

EJES DE TRABAJO

En su visita a Madrid Content City, el mayor hub de esta actividad en la Unión Europea situado en Tres Cantos, la presidenta ha explicado que el primer eje se centra en reforzar la competitividad de la industria mediante un aumento de las ayudas, nuevas herramientas que faciliten el acceso a la financiación y el impulso a la adquisición de infraestructuras y medios productivos.

Dentro del segundo eje, sobre internacionalización y atracción de inversiones, se prevé un programa junto Invest in Madrid, así como una mayor presencia de la región en festivales y encuentros profesionales tanto nacionales como de ámbito global. Asimismo, se impulsarán eventos internacionales, como Iberseries Platino Industria y Ventana Madrid.

Otro lado, se impulsará el talento y la innovación, promoviendo la formación especializada, el apoyo a laboratorios de innovación y el desarrollo de propuestas de alfabetización audiovisual en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), además de la organización de charlas y actividades formativas junto al Clúster Audiovisual para reforzar la cualificación profesional.

El cuarto eje tiene como objetivo difundir y poner en valor la cultura y la creación audiovisual. Para ello, se desarrollarán iniciativas dirigidas a todos los madrileños, como la tradicional Semana del Cortometraje o un nuevo programa de cinematográfico en los municipios de la región.

Por último, el plan apuesta por consolidar un modelo de cogobernanza que garantice la participación del ecosistema madrileño, en colaboración con el Clúster Audiovisual de Madrid. Asimismo, prevé la puesta en marcha de un monitor sectorial que genere informes y datos para analizar la evolución de esta actividad en los próximos años.