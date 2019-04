El nuevo rector de la UCM ve "un problema serio" San Cemento y quiere convertir este "botellón en una actividad lúdica"

Publicado 26/04/2019 14:25:57 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo rector electo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha calificado este viernes de "problema serio" la celebración de 'San Cemento' en el campus de Ciudad Universitaria, y quiere convertir en "una actividad lúdica" este "botellón" con "colaboración total con Ayuntamiento y Delegación del Gobierno".

Así lo ha indicado Goyache ante los medios de comunicación tras asistir a la presentación de una nueva edición de los Cursos de la UCM en San Lorenzo de El Escorial. "No lo he visto y no sé si quiero verlo", ha apuntado sobre las consecuencias en términos de limpieza en el campus un día después de la celebración.

Goyache apuesta por "organizar mejor" San Cemento con implicación "de los estudiantes y haciendo las cosas de otra forma". "Vamos a ver cómo se puede hacer para que no se convierta en un mero botellón sino en una actividad lúdica, con colaboración de estudiantes, Ayuntamiento", ha propuesto.

En esta línea, quiere el nuevo rector "medidas higiénicas, sanitarias y de recogida de residuos adecuadas". Sin embargo, reconoce que "poner puertas al campo es muy difícil" y que, por tanto, "prohibirlo es complicado".

"Estuve llamando a Seguridad de la UCM, y tenemos reuniones con la Delegación del Gobierno y no se puede evitar. Se puede hacer de otra forma; implicaremos a las asociaciones de estudiantes y queremos colaboración total con Ayuntamiento y Delegación del Gobierno", ha concluido.