El nuevo Reglamento de VTC de la Comunidad previsto en julio: nuevos distintivos antifraude y clarificación de precios

Nuevos distintivos de VTC en la Comunidad - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid tiene previsto modificar el Reglamento de VTC, los vehículos de arrendamiento con conductor, para implantar un nuevo sistema de distintivos antifraude, clarificar el régimen de precios para las situaciones excepcionales de alta demanda e introducir novedades en la clasificación ambiental de los adaptados para personas con movilidad reducida.

El calendario que maneja el Gobierno regional apunta a que este cambio normativo para regular el sector de la VTC entre en vigor el próximo mes de julio, tras pasar previsiblemente por el Consejo de Gobierno este mismo miércoles.

En concreto, en la normativa se implantarán nuevos pictogramas en los vehículos VTC para reforzar la seguridad y facilitar su identificación por parte de los usuarios, según han apuntado fuentes del Gobierno regional.

Así, estas pegatinas permitirán diferenciar de forma clara si la autorización del vehículo tiene carácter urbano o interurbano con el fin de incrementar la transparencia y ofrecer mayores garantías tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector.

La medida también supone mejoras específicas dirigidas a las personas con movilidad reducida. Entre ellas, se reforzará la identificación visual de los coches adaptados mediante el uso obligatorio de pictogramas de accesibilidad con el objetivo de facilitar su reconocimiento inmediato por parte de los viajeros.

Además, se flexibilizarán determinados requisitos ambientales para este tipo de vehículos, permitiendo que puedan disponer de etiqueta ambiental 'C' para garantizar una oferta suficiente de VTC adaptados.

PRECIO EN SITUACIONES DE ALTA DEMANDA

El proyecto normativo incluye igualmente modificaciones en la regulación de precios en situaciones de alta demanda, delimitando con mayor precisión los supuestos excepcionales que podrán justificar incrementos de precio y reforzando las garantías para los consumidores.

En concreto, estas subidas únicamente podrán aplicarse cuando concurran circunstancias excepcionales declaradas previamente por la autoridad competente como la celebración de grandes eventos extraordinarios, fenómenos meteorológicos adversos, incidencias graves en infraestructuras de transporte o momentos de emergencia que afecten de forma significativa a la movilidad.

Además, estarán sujetos a límites y condiciones expresamente regulados y no podrán superar el 75% de la cuantía base ni incorporar suplementos adicionales no contemplados en la normativa.

Por el contrario, no podrán justificar incrementos de precio las situaciones de alta demanda ordinaria, los picos habituales de actividad o cualquier circunstancia no declarada formalmente como excepcional, medidas que buscan reforzar la seguridad jurídica y la protección de los usuarios.

Con esta iniciativa, desde el Ejecutivo autonómico se busca garantizar una oferta suficiente de vehículos adaptados para personas de movilidad reducida, aumentar la seguridad jurídica, reforzar la transparencia y mejorar el funcionamiento del servicio VTC en la región.