Las obras de la A-1A entre El Molar y Pedrezuela provocarán desvíos en la circulación durante 10 días

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de humanización la A-1A entre El Molar y Pedrezuela provocarán desvíos durante 10 días ya que se cortarán las dos calzadas entre los kilómetros 43,1 y 45,5.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado, los trabajos consistirán en la demolición de la estructura del enlace a Pedrezuela y se desviará la circulación de vehículos por los ramales del enlace 43 y 44 de la autovía, para circular por las calles de la Rosaleda y de los Nardos, en el municipio de El Molar.

La actuación implicará la creación de un bulevar central, un carril bici y la reordenación de los accesos a lo largo de las calzadas de la autovía, y cuenta con un presupuesto de 10,994 millones de euros financiado con los Fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde este lunes, en horario de 7 a 21 horas, para los vehículos que circulen por la A-1A sentido Burgos, se propone la salida 43 de la autovía, acceso a El Molar, para circular por la Calle De Los Nardos continuando con la Calle De La Rosaleda, donde se podrá acceder a Pedrezuela o incorporarse a la A-1a por el ramal de salida del enlace 44, que prestará servicio en doble sentido.

Para los vehículos que circulen por la A-1A sentido Madrid, el tráfico se desviará por el ramal de salida 44 de la autovía, punto en el que se podrá entrar al municipio de Pedrezuela o continuar por el ramal de entrada km 44 a la A-1A sentido Madrid.

Igualmente, para los vehículos pesados que circulen por la A-1A en sentido Madrid, a excepción de los autobuses interurbanos, el tráfico será desviado por la variante exterior A-1.

Los que quieran entrar en Pedrezuela deberán hacerlo tomando el enlace 47 de la A-1, realizar el cambio de sentido hacia Madrid, continuar por la A-1A y entrar a Pedrezuela por el enlace 44 de la A-1A. Los vehículos pesados que circulen por la A-1A en sentido Burgos, tendrán los mismos desvíos que el resto de vehículos en esta dirección descritos anteriormente.

Actualmente se encuentra cerrada al tráfico la calzada dirección Madrid, circulando los vehículos en los dos sentidos por la calzada dirección Burgos. Esta situación continuará igual que hasta ahora. Los accesos a Pedrezuela en ambos sentidos se realizarán desde la salida 43 de la A-1A por las calles de los Nardos y de la Rosaleda del municipio de El Molar.