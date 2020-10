Obras de Andy Warhol y Yoko Ono llegan al Fernán Gómez en una exposición sobre artes visuales y música pop

'Ladies and gentleman'.

'Ladies and gentleman'. - ANDY WARHOL/FUNDACIÓ SUÑOL - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa ha abierto sus puertas con la exposición 'This is not a love song, cruce de caminos entre las artes visuales y la música pop' (1965-2020), que incluye obras de Andy Warhol y Yoko Ono.

Se trata de la tercera parte de la trilogía con la que este centro traza una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Esta muestra se centra en el contexto internacional y reúne obras en diferentes soportes de más de 40 artistas.

La exposición, producida por el Fernán Gómez-Centro Cultural de la VIlla en coordinación con Screen Projects y comisariada por Javier Panera, se podrá ver en la sala de exposiciones de este centro dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento hasta el 15 de noviembre.

El proyecto comenzó en 2018 con la exposición 'El pintor de canciones', que exploraba dichas relaciones en España desde 1948 hasta 1978 y tuvo su continuidad en 2019 en la muestra 'Bailar de arquitectura, ¿Soy un músico en el cuerpo de un artista o un artista en el cuerpo de un músico?', centrada en propuestas artísticas nacionales de las primeras dos décadas del siglo XXI.