Observatorio contra la LGTBfobia registra 104 incidentes en lo que va de año en Madrid, el más grave el de Malasaña

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid ha registrado en lo que va de este año 2021 un total de 104 incidentes en toda la región, el más grave la brutal agresión ocurrida el domingo en un portal del barrio de Malasaña.

En todo el año 2019, según datos del mismo Observatorio facilitados a Europa Press, anotaron 259 incidentes de odio en la región, frente a los 321 de 2019. Atribuyen el descenso a las restricciones aplicadas por la pandemia y especialmente al toque de queda nocturno, en vigor hasta principios de mayo.

Y es que la mayoría de agresiones se producen por la noche los fines de semana, a la salida y vuelta a casa de los locales de ambiente, muchos de ellos aún cerrados por la pandemia. O durante el Orgullo, con una celebración este año acotada por las restricciones sanitarias.

Pero a veces los ataques homófobos o tránsfobos se producen a plena luz del día, como la del domingo. O la última, la de ayer, cuando tres individuos montados en un coche le dijeron a un joven que caminaba por el Museo Reina Sofía lo siguiente: "Te vamos a rajar la camiseta, maricón". El joven lucía el lema 'Protect Trans Kids'. "No me ha dado tiempo a apuntar matrícula ni nada. Me quede en shock", comenta el afectado en redes sociales.

Según el Observatorio, el perfil del agresor sigue liderado los hombres cisexuales gais como víctima más habitual. Se trata en general de un hombre menor de 30 años. La tasa de denuncia además cayó el año pasado casi un 7%.

DATOS EN ESPAÑA

En toda España, ya con datos del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2021 se registraron 610 denuncias por delitos de odio, lo que supone un incremento de 9,3% con respecto al mismo periodo de 2019 (el ejercicio anterior a la pandemia).

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado, además, que estos delitos fueron, en su mayoría, por racismo y xenofobia, ideología y orientación sexual. Interior hizo públicas estas cifras el pasado mes de julio, al mismo tiempo que informaba de los números definitivos que dejaron estos delitos en 2020, un año marcado por la pandemia.

Aunque todavía no hay datos sectorizados por comunidades, a principios de este verano la delegada del Gobierno indicó, en los Desayunos de Europa Press Madrid, que durante la pandemia se han incrementado los delitos contra la LGTBfobia y el racismo, mientras que los delitos de odio relacionados con movimientos de extrema derecha o izquierda apenas han variado en estos tiempos pandémicos.

El año pasado, las denuncias por delitos de odio registradas en todo el país sumaron 1.401, frente a los 1.706 del año anterior. Además de las relacionadas con orientación sexual, Interior ha registrado 326 que tenían como causa el racismo y otras 326 relacionadas con la ideología.