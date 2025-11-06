MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Digital del Ayuntamiento aumentará su presupuesto un 40% en 2026, según recoge el proyecto presentado en rueda de prensa por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en lo referido a la Coordinación General de la Alcaldía.

La transformación digital de los servicios municipales y de la ciudad dispondrá el próximo año de un presupuesto de 228,7 millones de euros, lo que supone 12,9 millones más que en el presente ejercicio.

La Oficina Digital destinará a este proceso 16 millones de euros, un 40,6% más que en 2025, con el objetivo de continuar con el desarrollo e implantación de la estrategia Madrid Capital Digital, que comprende, entre otros, la gestión inteligente de procesos del Ayuntamiento, el impulso de infraestructuras y nuevos casos de uso del Gemelo Digital de la ciudad; el diseño de los espacios urbanos inteligentes hiperconectados mediante IoT, el impulso de las infraestructuras y proyectos 5G y del laboratorio 6G de la ciudad, el Cerebro Digital de la ciudad y la capacitación digital para la ciudadanía y el personal municipal.

El organismo Informática Ayuntamiento de Madrid, a su vez, contará con un presupuesto de 172,4 millones de euros, un 5,1% superior a 2025. En este caso, sus proyectos nuevos más destacables van destinados a los servicios a la ciudadanía, con la renovación de aplicaciones para centros deportivos y de salud o las oficinas virtuales de atención ciudadana, además de continuar con el desarrollo del proyecto ALMA de servicios sociales.

La Coordinación General de la Alcaldía destinará también 4 millones de euros al sector audiovisual para fortalecer su tejido productivo y hacer de Madrid "el centro audiovisual de España y un referente internacional". Por último, continuará el impulso a la colaboración público-privada desde la plataforma Foro por Madrid, planificando acciones en beneficio de la ciudad.