La Oficina de Intercambio de Libros de Texto en Torrejón abre el lunes su plazo de donaciones

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Intercambio de Libros de Texto de Torrejón de Ardoz abre este lunes su plazo de donaciones, que se prolongará hasta el domingo y que busca apoyar a las familias de la ciudad y "concienciar al alumnado" de la importancia del buen uso y cuidado de este material.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, la participación en este programa es voluntaria y gratuita y no se recibe compensación económica alguna. Pueden participar todas las familias del alumnado matriculado en los cursos de 3º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria y 1º y 2º de Bachillerato, en centros escolares del municipio.

Así, como contrapartida podrán recibir hasta el mismo número igual de libros de texto donados (hasta un máximo de 5 libros) para el curso 2020/2021 siempre que se disponga de los mismos. Para poder donar, los libros no deberán tener los ejercicios hechos, no estar marcados en más de un color, no tener anotaciones y no tener hojas desprendidas del eje central.

No podrá participar el alumnado que se haya beneficiado de los programas de préstamo de libros organizados por la Comunidad de Madrid, con el material recibido en aquéllos, por lo que no se aceptarán dichos libros como donación.

Los libros podrán donarse en la Concejalía de Educación (c/ Boyeros 5) en horario de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de lunes a jueves de 16.15 a 18.30 horas. Una vez donados los libros se asignará una cita, por orden de llegada, para la retirada, que se hará en la citada concejalía, en horario de lunes a viernes de 9 a 13 horas, desde el 7 de julio. Por motivos de seguridad sanitaria, las colas de espera para el acceso a la donación y a la retirada de libros se harán fuera de las instalaciones interiores de la concejalía.

El alcalde, Ignacio Vázquez, destacó que "se trata de una medida para favorecer a las familias de la ciudad y con la que se pretende reducir el esfuerzo económico que tienen que hacer para afrontar el nuevo curso, reutilizando los libros de texto y permitiendo que otros estudiantes puedan aprovecharlos".