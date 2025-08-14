La operación salida por el puente de agosto arranca en la Comunidad con pequeñas retenciones en A-3 y A-5

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La operación especial de tráfico puesta en marcha la tarde de este jueves con motivo del puente de agosto ha arrancado en las carreteras de la Comunidad de Madrid con normalidad circulatoria, con pequeñas retenciones de salida en la A-3 y en la A-5.

En concreto, a las 15 horas, momento del inicio de la operación salida, se registraba circulación lenta en la A-3, a la altura de Rivas, y en la A-5, en Arroyomolinos, según ha apuntado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La DGT prevé 1.170.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante este operativo, que se extenderá hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17.

En estos 4 días, Tráfico espera 7.040.000 desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, por todas las carreteras de la geografía nacional.

Así, durante este fin de semana largo, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena se unirán a los que se realicen a poblaciones del litoral y playas o zonas de segunda residencia por tratarse de unos días de ocio y descanso de fin de semana dentro del mes típicamente vacacional que es agosto.

Además, como es habitual, este fin de semana coincide con la celebración de las fiestas patronales en gran cantidad de poblaciones del territorio nacional por lo que se incrementarán también los viajes de corta distancia para desplazarse a los mismos, tanto por la Red principal de carreteras, como por la secundaria, especialmente en las noches y las madrugadas de estos días de Operación Especial.

Por este motivo, Tráfico insiste a los conductores en extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. Además, advierten que es "fundamental no bajar nunca la guardia".

Precisamente, estos días se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.