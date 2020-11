La oposición acusa a Aguado de su "alto nivel de opacidad" durante la pandemia y le afea sus "cambios de criterio"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos) han acusado al vicepresidente regional y consejero de Transparencia, Ignacio Aguado, de actuar durante estos meses de pandemia con "un alto nivel de opacidad, falta de información y de rigor" y le han afeado "sus cambios de criterio" dentro del Gobierno regional.

En su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos Javier Cañadas ha criticado que a Aguado la transparencia le importa un "bledo" al no indicar donde ha ido a parar el dinero del fondo estatal para el Covid-19 y ha lamentado que "no se haya preocupado de hacer un análisis pormenorizado de la incidencia del virus según factores sociales". "Usted no sabe si seguir con (la presidenta) Isabel Díaz Ayuso o defenestrarla antes de que el PP les cambie por Vox. (...) O bien por omisión o colaboración, será responsable de los Bárcenas o Gürtel. Ejerza de una vez como consejero de Transparencia", le ha lanzado.

A continuación, el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha indicado que ante esta crisis les ha faltado "mucho rigor" y le ha reprochado que no hayan dado información "concreta de la situación general", con la "actitud fariséica" de Cs que parece que "nunca ha roto un plato". "Usted se ha convertido en el Caballo de Troya de Sánchez y es transparente, pero en criticar los acuerdos de Ayuso en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Parece que tiene que discrepar de su socio de gobierno para existir", le ha recriminado.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado el "nivel de opacidad y la ocultación de información" durante estos meses de pandemia, pero no ha culpado del todo al vicepresidente, ya que piensa que a él, su propio Gobierno, "también le oculta información". También, le ha reprochado los cambios de criterio dentro del Gobierno regional y no sabe si "su incompetencia es la que genera descoordinación" o al revés.

El diputado del PSOE Enrique Rico ha lamentado el "déficit de transparencia en la gestión del Gobierno regional, tanto en "materia económica como presupuestaria". También, ha criticado que no haya informado sobre a dónde ha ido destinado lo recibido por el fondo estatal para combatir el Covid-19, ni el número de camas Covid en hospitales, ni el número de PCRs positivos asintomáticos. "Si lo hacen para poner en evidencia la carencia de rastreadores ya es tarde", ha expuesto.

Por último, la diputada del PP Yolanda Estrada ha lamentado que desde la izquierda "jamás vayan aceptar la gestión transparente de esta Comunidad". "Ellos son lo contrario a la transparencia, son opacidad y la mentira que sufren los madrileños y los españolas. El Gobierno de izquierdas es el que no cree en la transparencia. Es imposible enumerar todas las mentiras y amenazas y la desinformación que desde el Gobierno de España llevan sometiendo a todos los españoles", ha sostenido.

AGUADO DEFIENDE SU LABOR

Por su parte, el vicepresidente ha hecho hincapié en que desde que se constituyó el Gobierno autonómico su voluntad siempre fue "apostar de forma clara por la transparencia" como vía para "reforzar la confianza entre ciudadanos y administraciones". "Creemos que es fundamental", ha defendido.

El dirigente madrileño ha considerado bastante "faltona" la intervención de Podemos y cree que contenía "más falsedades que verdades". Así, ha defendido que desde el Gobierno regional sí publican sus agendas y sus gastos de representación.

Asimismo, le ha indicado al PSOE que también publican la retribución de todo el personal eventual de las consejerías mientras que el Gobierno de España no, concretamente se ha referido a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Según ha deslizado, quizás es para poder cesarles durante el "permiso de maternidad".

Respecto al gasto del dinero percibido del Estado para afrontar la crisis del coronavirus, Aguado ha desgranado las partidas a las que se ha destinado la cuantía hasta ahora recibida (3.416 millones). "Cada euro está recogido, cada euro que se ejecuta se informa al Gobierno de España", ha subrayado.

En cuanto a Vox, el vicepresidente ha criticado que esta formación cuestione su papel en el Ejecutivo autonómico y ha censurado que ellos impulsen manifestación con "claxon" sin propuestas. "Detestan a la mitad de los madrileños", le ha espetado.