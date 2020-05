La oposición acusa a la Comunidad de no cubrir el "déficit" de profesionales y de centrarse en el "autobombo"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox) han acusado al Gobierno regional de no estar cubriendo el "déficit" de profesionales sanitarios y de estar más centrado en el "márketing y el autobombo".

Durante la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la comisión del ramo, todos los grupos de la oposición se han cuestionado "dónde están" los 10.000 profesionales sanitarios que han trabajado en la crisis sanitaria del coronavirus y que dijeron que serían contratados hasta diciembre.

La diputada de Unidas Podemos-IU Vanessa Lillo ha lamentado que pese a que la Comunidad ha conseguido cambiar de fase el Ejecutivo autonómico "no ha cambiado su irresponsabilidad".

"Nos llamaban alarmistas, pero dónde están esos profesionales si los residentes se van a otras comunidades por los contratos basuras que les han ofrecido", ha sostenido.

Además, Lillo ha indicado que por parte del Gobierno regional les dan a la oposición "píldoras informativas" con medidas de "marketing y autobombo" como el hospital de emergencias permanente mientras "juegan al despiste, al bloqueo y a la opacidad con la oposición".

A continuación, la parlamentaria de Más Madrid Mónica García ha expuesto que los datos "acaban en las UCIS" y cree que eso es lo que tienen que evitar, pero ha lamentado que la Consejería no esté "preparada para ello" porque no tienen profesionales.

"¿Dónde están los 10.000 profesionales? Son los profesionales del déficit estructural que tenemos desde hace años y no llegamos a él. Contratan a 36 epidemiólogos y hemos pasado la crisis con 20. Qué vergüenza", ha lanzado.

A su juicio, la Consejería es "irresponsable" porque "no está preparada" y son necesarios contratar rastreadores, reforzar la Atención Primaria, la Salud Pública, algo que de por sí lleva su tiempo pero más si "llevan 15 años deteriorándola". Sobre el plan de elasticidad, García ha preguntado a Escudero si piensan "volver a poner UCIs en los gimnasios".

"Hay falta de organización, de consideración, de incapacidad, ineptitud o de mala fe", le ha reprochado la parlamentaria de Más Madrid, al tiempo que ha señalado que la situación de las residencias "nunca ha empezado a mejorar".

"SE VAN A MULTIPLICAR LOS CASOS", VATICINA VOX

Por su parte, la diputada de Vox Gador Joya ha indicado que desde el lunes han tenido 207 nuevos casos y que, por ello, deberían tener entre 62 y 145 rastreadores. "Esto se va a multiplicar y estamos empezando a salir y esto irá a más. ¿Vamos a contratar a más personal? ¿Tienen pensado llevar a cabo campañas de captación de rastreadores?", se ha preguntado. A su parecer, esas campañas "serían buenas" para conseguir personal y "sensibilizarían a la sociedad madrileña".

"Me da miedo que ustedes estén tranquilos y confiados pensando en que en la Primaria ya proveerá, pero tienen que atender a todos los convalecientes del Covid, pacientes crónicos y a los que hacen test en empresas. ¿No se podrían ofrecer a residentes de medicina familia unos contratos un poquito mas decentes que les fidelizaran un poquito mas?", ha agregado.

Por último, el diputado del PSOE José Manuel Freire ha indicado que para evitar un rebrote no están respondiendo en Atención Primaria y Salud Pública. Ha coincidido en que se precisa "rastreo de contactos y seguimiento de confinados", por lo que no entiende qué es "lo que le está impidiendo contratar a este personal que es vital para evitar una catástrofe".

"Los responsables de los centros municipales de salud de Madrid no han tenido comunicación de que cuenten con ellos. No tiene protocolos, esto es grave... y los profesionales sanitarios no tienen medios", ha lamentado.