La oposición a Ayuso toma este viernes la palabra con la polémica del ático en la diana de Más Madrid y PSOE

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reiv - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid tomará este viernes la palabra en el Debate sobre el Estado de la Región (DER) con la compra del ático de Chamberí en la diana, mientras que Vox optará por "los problemas que sufren día a día los madrileños".

Este pleno se reanudará a las 10 horas e irán tomando la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor --Vox, PSOE, Más Madrid y PP-- por un tiempo máximo de 30 minutos.

Tras ello, la presidenta regional podrá responder de manera individual (máximo de 45 minutos por grupo) o global (máximo de 90 minutos). A continuación, los Grupos Parlamentarios dispondrán de 15 minutos de réplica, mientras que Ayuso realizará su intervención final (15 minutos si contestase de forma individual a cada grupo o 30 minutos si lo hiciese de manera colectiva). Finalmente se votarán las propuestas de resolución de los Grupos Parlamentarios.

En este último DER de la legislatura, previsiblemente los partidos optarán por un tono más duro como arranque de una precampaña que culminará en las elecciones autonómicas de 2027 en el que también incluirán valoraciones de los anuncios de Ayuso en el primer día del pleno.

MÁS MADRID VE UNA PRESIDENTA "ACABADA"

Las críticas a la presidenta autonómica llegaban ya antes siquiera de que arrancase el debate este jueves con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, augurando que sería su último DER e insistiendo en que entregase toda la información de la compra por 6,4 millones de euros del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid.

Considera la formación regionalista que la presidenta "no tiene nada que ofrecer" a Madrid y considera que está "perdiendo la lealtad de los suyos", mientras que ya ha "perdido el respeto de los madrileños".

"Los bandazos que estamos viendo de Ayuso responden a una sola cosa: el miedo", apostillaba Bergerot, quien considera que su "impunidad ha acabado". Es por ello que ha reclamado que "deje de esconderse detrás de otros" y que "desclasifique toda la información y toda la documentación relativa a la compra-venta de un ático de 6,3 millones de euros con el dinero de todos los madrileños".

Como parte de sus críticas al ático, Más Madrid ha puesto en marcha un autobús serigrafiado contra la "Fórmula PP" en el que se puede ver una imagen de la presidenta regional junto al mensaje 'Para ti el alquiler imposible; para Ayuso, el ático de lujo'.

Además del inmueble, Más Madrid centrará su intervención en el Debate del Estado de la Región en la situación de los servicios públicos, así como en propuestas concretas para las familias madrileñas, especialmente en materia de sanidad y educación.

PSOE EXIGE LA DIMISIÓN DE AYUSO

Por su parte, también antes del inicio del DER, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, afirmaba que el partido llegaba con un "objetivo muy claro": "Que Ayuso dimita".

Sostiene que el intento en verano de "apropiarse de un aticazo frente a la casa de su madre" es la "guinda a toda una trayectoria" de 30 años de PP en Madrid porque es "su forma de actuar".

"Son 6,3 millones de dinero público que la señora Ayuso a día de hoy, más de un mes después, no ha justificado absolutamente nada. Y Ayuso es que tiene un problema, y es un problema serio, que de tanto vivir como Dios, se ha creído que es Dios", cargaba Espinar, quien cree que la mandataria considera que los madrileños están para "costearle la vida padre que se está pegando".

Posteriormente, afirmaba que el discurso de la mandataria madrileña demuestra que "sigue mucho más interesada en España que en Madrid", mientras que sus propuestas son un "refrito" de años junto a promesas de inversión en la Sierra Oeste por el incendio cuando en Cadalso de os Vidrios "no han visto ni un euro" de los 8 millones prometidos tras el fuego que le afectó en 2019.

VOX RECHAZA CENTRARSE EN EL ÁTICO

En cambio, desde Vox han incidido en varias ocasiones que su objetivo es evitar que el DER se convierta en "el Debate sobre el Estado del Ático", algo parecido a lo que, según la portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino, ya ocurrió el año pasado en torno a Palestina.

Así, desde Vox pondrán el foco en la situación que atraviesan los madrileños, que "viven peor que en 2025" en una región en la que tienen que destinar cada vez "más dinero al alquiler", donde el servicio de Metro está totalmente "colapsado" y en la que es "difícil" conseguir una cita médica.

"Esta es la verdadera contradicción de Madrid, un Gobierno regional que presume de que las cifras mejoran, y unos madrileños que cada vez ven que su vida empeora", ha resumido este jueves Moñino en declaraciones a la prensa antes de iniciar la sesión en la Asamblea.

Considera que "entre unos y otros" han convertido Madrid en una región "cada vez más saturada" y cada vez "más rica para las estadísticas, pero más difícil para los madrileños que viven aquí".

"Pedro Sánchez decidió que podía entrar todo el mundo, pero el PP de Madrid ha decidido que en Madrid cabe todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que ahora a la señora Ayuso no le gusta el Madrid de todos los acentos?", ha cuestionado incidiendo en la migración, uno de los ejes habituales en sus críticas a la presidenta madrileña.

De cara a la segunda sesión del viernes, Vox se centrará en "hablar de los problemas reales" de la ciudadanía madrileña y en señalar a "los culpables y a las políticas" que han llevado a la región a esta situación en la que es necesaria una "alternativa esperanzadora".