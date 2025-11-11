Oposición critica al Gobierno de Ayuso por no publicar cuentas de Madrid Network y PP dice que están "dentro del plazo"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid --Más Madrid, PSOE y Vox-- ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no publicar hasta ahora las cuentas de la agencia Madrid Network, mientras que el PP, formación que sostiene al Ejecutivo, ha subrayado que están "dentro del plazo".

Estas declaraciones han tenido lugar este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas después de que el Tribunal Supremo haya obligado a la Comunidad de Madrid a hacer público las cuentas. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, aseguró el pasado jueves que se ha exigido "todas las cuotas impagadas".

"El Partido Popular va a seguir haciendo todo lo que pueda para impedir saber todo lo relativo a quienes se han estado forrando a costa de dinero público. Lo vemos con ese rodillo en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para que no podamos, precisamente, investigar sobre ese troceo de contratos", ha censurado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Asimismo, ha deslizado que si el PP "niega la transparencia" es porque "tiene algo que ocultar". "Nos preocupa lo que hay detrás de este retraso sea alguien intentando destruir documentación. Está intentando vetar que se hable de esto", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha señalado que es "obvio" que el Gobierno regional "no quiere hacer públicas" las cuentas de la agencia, "un trampolín político de la señora Ayuso, donde empezó allí cobrando más de 4.000 euros al mes".

"Hay una certeza y es que el Supremo les ha dicho que tienen dos meses para hacer públicas esas cuentas. Ya ha pasado un mes y el reloj va a seguir su cuenta, con lo cual creo que cuanto antes lo hagan mejor. Esto es como las tiritas. Yo le recomiendo a la señora Ayuso que se la quite de golpe", ha reclamado.

VOX CUESTIONA LA "TRANSPARENCIA" DEL PP

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha recordado que el Tribunal Supremo obligó al Ejecutivo autonómico a "dotar de transparencia ya no solo a los grupos parlamentarios de la oposición, sino a todos los madrileños".

"Queremos saber qué es lo que ha pasado con Madrid Network, quién se ha llevado ese dinero, a qué empresas se ha adjudicado y por qué no se ha dotado de transparencia. Queremos conocerlo, queremos saber dónde se han ido los recursos de todos los madrileños que pagan con muchísimo esfuerzo", ha exigido.

Por otro lado, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que no se habían publicado antes las cuentas por si había "algún problema" con la protección de datos. Ha remarcado que el Gobierno regional "está dentro del plazo" y que "no hay absolutamente nada y que se entregarán a tiempo".