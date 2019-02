La oposición pide anular el concurso que otorgó un cargo en Cineteca a la hija del CEO de Madrid Destino por "pucherazo"

Publicado 26/02/2019 13:10:18 CET

Sale adelante el cese del CEO gracias al 'sí' de PP y Cs y la abstención del PSOE

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos que componen la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PP, Cs y PSOE) han votado este martes en el Pleno municipal a favor de anular el proceso de selección de personal llevado a cabo por Madrid Destino para la plaza de Técnico de Programación de Festivales y Cine de Ficción de Cineteca que fue a parar a la hija del CEO de la empresa pública, lo que consideran un "pucherazo".

Fue la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid quien emitió un informe en el que aseguraba que puede existir "un posible conflicto de intereses" en la contratación de la hija del consejero delegado de Madrid Destino en Cineteca de Matadero porque fue él quien "determina los requisitos que deben reunir los candidatos cuando se presume que conocía que uno de los aspirantes a dicha plaza era su hija".

Jara Fernández Meneses, hija del consejero delegado de Madrid Destino, Antonio Fernández Segura, obtuvo una plaza en la Cineteca. A esta misma plaza optaba por ejemplo el exdirector del programa de La 2 'Días de Cine'.

Tanto PP como Ciudadanos han presentado proposiciones sobre esta cuestión. Mientras la del PP, presentada por Isabel Rosell, buscaba únicamente la anulación del proceso de selección, la edil de Cs Sofía Miranda requería también tanto reprobar como cesar al CEO. Ha salido adelante el cese gracias al voto favorable de Cs y PP y la abstención de los socialistas.

CÓDIGO ÉTICO "EN CAMPAÑA"

Durante su intervención, Rosell ha criticado que la alcaldesa, Manuela Carmena, "solo active el código ético en campaña". Tras el informe de la Oficina Antifraude, Rosell ha asegurado que se debe anular el proceso de selección convocado "por su padre por el cual contrató a su hija para el puesto de Cineteca".

"Ha pasado más de un mes en el que la Oficina Antifraude confirmó el pucherazo por el consejero delegado sobre su hija y usted sigue manejando los tiempos para llegar a las elecciones sin mácula, que es lo mismo que hace con la Auditoría", ha lanzado contra la regidora.

Así, Rosell ha lamentado que este puesto se diera "a dedo" a una persona "con una experiencia inmerecida". "La señora Fernández ha conseguido un puesto por encima", ha indicado.

Sofía Miranda ha aseverado que "la Oficina indica que hay irregularidad" y que "Carmena no responde, como si Carmena no fuera presidenta de Madrid Destino, presidenta de la Junta de Gobierno de la ciudad... algo tendrá que ver en las medidas que se adopten". Por ello ha pedido "tomar medidas y hay que anular este concurso".

Carmena ha hecho mención a la importancia de "actuar conforme a derecho". En este punto ha precisado que la Oficina Antifraude "dijo que pudiera injerirse la existencia de un posible conflicto de intereses". "Tenemos una Constitución que dice que nadie puede ser juzgado sin ser oído. No se dice que ha ocurrido, se dice que pudiera haber ocurrido", ha apuntado.

Además, ha explicado que "Madrid Destino se rige por la ley de capitales de sociedad" y que "se llevó a la junta general de accionistas". Esta acordó que "antes de reprochar, repensar, habrá que escuchar a la persona afectada, y se le dieron 15 días hábiles que aún no han transcurrido".

"NINGUNA ANULACIÓN"

Sobre la anulación del concurso, Manuela Carmena ha indicado que "el procedimiento puede ser impugnado por los interesados" pero que el Consistorio no puede "efectuar de oficio ninguna anulación de este concurso". "Es legalmente imposible; no puedo porque no tengo capacidad alguna para inspeccionar las actividades que han llevado a cabo", ha precisado.

La socialista Mar Espinar ha afirmado que tras el informe de la Oficina, confiaban "en dos vías". Por una parte, que el área presentase un recurso para confiar en la honorabilidad del CEO, y la segunda, la dimisión del CEO. Pero como ninguna ha llegado, se han sumado a parte de esta propuesta.

"Resulta imprescindible que se aclare lo sucedido. No hay más, no hay menos, para eso vinieron", se ha dirigido a la alcaldesa.