La oposición tacha de "incapacidad de gestión" que la Comunidad vaya a dar a todos los solicitantes la beca comedor

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Vox) ha tachado de "incapacidad de gestión" que finalmente la Comunidad de Madrid vaya a dar a todos los solicitantes la beca comedor tras más de un mes de incidencias y problemas en su tramitación.

Así se han pronunciado durante una Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que este miércoles el Consejo de Gobierno aprobase modificar las normas de concesión de las becas de comedor de este curso 2023/24 y que todas las familias que pidieron la ayuda directa este año, más de 107.000 dentro del plazo de admisión de solicitudes, sean beneficiarias durante todo el periodo lectivo. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, argumentó que se llega a esta decisión porque "muchas solicitudes" presentaban "defectos de forma" incluso tras aumentarse el período de subsanación.

Así, el diputado del PSOE Esteban Álvarez ha hablado de "gestión pésima" que pone de manifiesto que Viciana "no aprende de sus errores", porque entonces sería "muy sabio". "Quiero pensar que pretende solucionar un problema, pero cada vez que lo intenta, genera otros", ha lanzado.

El socialista ha cuestionado qué pasará los que no solicitaron porque consideraban que "no se reunían los requisitos" y ven ahora que "se la hubieran concedido" o aquellos que no la registraron porque el trámite era "muy complejo".

En el caso de Más Madrid, el portavoz adjunto Javier Padilla ha hablado de "despropósito" y de ejemplo de que la defensa de "la cultura del esfuerzo" por parte del Ejecutivo regional es falsa porque "han puesto un aprobado general" a todos los solicitantes.

"Es una huida hacia adelante", ha afirmado Padilla, quien ha ironizado con quieran sacar pecho de que darán "más becas" por ser "unos incompetentes". Cree que lo que hay que hacer es "avanzar hacia la universalidad" y no apostar por la "chapuza" y la "gestión autoparódica".

Por último, en los pasillos de la Asamblea la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha sido preguntada por este tema y ha criticado la "incapacidad de gestión" del Ejecutivo regional que ha derivado en la "injusticia" de que las becas lleguen "a todo el mundo" y no "para el que realmente lo necesita".