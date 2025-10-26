Organizaciones impugnan la autorización ambiental de Valdemingómez por riesgo para la salud de trabajadores y vecinos

Archivo - Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de La Paloma, ubicado en Valdemingómez - URBASER - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) junto a la Alianza Incineradora Valdemingómez NO --integrada por 18 organizaciones vecinales y ecologistas-- han exigido la revocación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta, alegando que las instalaciones operan con fallos estructurales que comprometen tanto el medio ambiente como la salud de trabajadores y vecinos.

En concreto, el sindicato ha interpuesto un Recurso de Alzada contra la Resolución de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular que revisa la AAI de la Planta 'Las Lomas', ubicada en el parque tecnológico de Valdemingómez, según reza un comunicado de Comisiones Obreras.

Entre las irregularidades denunciadas, el recurso menciona fugas de gases tóxicos, almacenamiento de residuos más allá del límite legal de 72 horas, combustión por debajo de los 850 grados y deficiencias en el control de contaminantes como dioxinas y furanos.

CCOO ha advertido de que la nueva autorización, otorgada en 2025, no tiene en cuenta el desarrollo urbano del entorno, que en los últimos tiempos ha sumado más de 100.000 nuevas viviendas en áreas próximas como Valdecarros y Los Berrocales, a través de las cuales se aproxima la población a la planta.

Así las cosas, el sindicato ha hecho un llamamiento a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid para que reconsidere la licencia en base al "alto riesgo" de los trabajos en la planta. Además, solicitan que se aplique el principio de precaución, realice un estudio epidemiológico en zonas próximas e instale nuevas estaciones de control de emisiones.

SE DETECTARON DESVIACIONES, PERO NINGUNA DE EMISIONES DE METANO

Fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press han destacado que la última inspección al Vertedero de Las Dehesas se realizó el 27 de mayo y el 10 de junio, donde se detectaron tres desviaciones en el condicionado de la AAI aunque ninguna de ellas relacionada con posibles emisiones de metano desde el vertedero.

Estas desviaciones fueron subsanadas tras la inspección y no requirieron de ulteriores actuaciones, lo que culminará con el archivo del expediente.

Las citadas fuentes apuntan que en las inspecciones no es posible determinar emisiones difusas de metano desde los vasos del vertedero, por lo que en la AAI de Las Dehesas se incluye una condición que obliga a los titulares a realizar controles periódicos de los niveles de inmisión de varios parámetros, entre los cuales está el metano.