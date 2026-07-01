El Orgullo LGTBIQ+ toma la plaza Pedro Zerolo con un pregón que llama a romper el "armario dentro del armario" del VIH

Archivo - Asistentes durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025 (MADO 2025), en la plaza Pedro Zerolo, a 2 de julio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Orgullo LGTBIQ+ de Madrid ha dado el pistoletazo este miércoles en la plaza de Pedro Zerolo con un pregón que ha puesto el acento en la visibilidad de las personas que viven en un "armario dentro del armario" del VIH, la lucha contra la serofobia y la reivindicación de la salud sexual como un derecho.

Una gran bandera arcoíris ha presidido el acto desde el centro de la plaza, entre abanicos abiertos contra el calor y canciones que han ido de Rocío Jurado a Rosalía, en una tarde en la que centenares de personas han desbordado el corazón de Chueca.

La Plexy, figura habitual de este acto, ha vuelto a ejercer como maestra de ceremonias y ha recibido una de las grandes ovaciones del público, entre los que se encontraban representantes políticos del PSOE, como Reyes Maroto, Mar Espinar y Víctor Gutiérrez, y de Más Madrid, entre ellos Rita Maestre, Manuela Bergerot y Carla Antonelli.

Durante el pregón, se ha llamado a combatir el estigma del VIH y se ha recordado que muchas personas siguen viviendo bajo "la clandestinidad", "el miedo" y "el silencio", pese a los avances médicos.

"No nos merecemos tener miedo por querer invitar a alguien a nuestra casa y por querer compartir una intimidad y una parte de nuestra vida con esa persona", se ha defendido desde el escenario.

En este punto, se ha recordado que muchas personas con VIH han vivido "durante años en un armario dentro del armario" y se ha reivindicado que "el VIH no es una estadística, ni una etiqueta, ni un prejuicio".

"El VIH tiene rostro, tiene historia, tiene cuerpo, tiene deseo, tiene comunidad, tiene futuro", se ha proclamado antes de resumir el lema del Pride Positivo de este año en una consigna "clara, directa y profundamente política": "Ni culpa, ni silencio".

"Ni culpa por vivir con VIH. Ni silencio ante la serofobia. Ni silencio ante la discriminación. Ni silencio ante las barreras de acceso a la salud, a la prevención, a las pruebas, al tratamiento y al acompañamiento comunitario", se ha enumerado desde el escenario, donde también se ha defendido que "la salud sexual es un derecho" y que ninguna persona debería vivir su diagnóstico "desde la culpa o desde el miedo".

El momento más político ha llegado con la mención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei, que ha provocado un abucheo generalizado entre los asistentes. "No queremos muertes, no queremos recortes, no queremos que Trump y Milei dejen de financiar a la Organización Mundial de la Salud", se ha advertido desde el escenario.

PEDRO ZEROLO, TAMBIÉN PROTAGONISTA

El recuerdo a Pedro Zerolo ha atravesado también el inicio del acto. Representantes de las entidades organizadoras han saludado a "Chueca", a "Madrid" y a la "plaza de Pedro Zerolo", en memoria del "gran activista de los derechos civiles que hizo posible este Orgullo" y que, han subrayado, "inventó esta forma de reivindicar y celebrar".

Las entidades AEGAL, COGAM y FELGTBI+ han defendido que el Orgullo sigue siendo una celebración, pero también una respuesta frente a los discursos de odio, los delitos de odio y las agresiones contra el colectivo LGTBIQ+.

"Frente a su odio, amor, de todas las formas de amor", se ha lanzado desde el escenario, antes de reivindicar que, "cuantos más obstáculos haya, cuantos más problemas nos pongan, más ganas tenemos de enfrentarlos y de seguir adelante y avanzando".

En uno de los discursos más emotivos, se ha apelado a la "familia elegida" y al Orgullo como refugio. "Hoy no venimos a pedir perdón por lo que somos, ni a confesar ningún pecado. Hoy venimos a celebrar nuestra propia comunión", se ha defendido.

"NUESTROS DERECHOS NO SON OPINABLES"

El tono reivindicativo ha continuado con llamadas directas contra quienes cuestionan al colectivo. "Hay mucha gente que cuestiona nuestros derechos, que nos quiere fuera de la vida pública. ¿Y sabéis qué les digo yo a esa gente? Que se vayan ellos fuera", se ha lanzado desde el escenario.

"¿A las terapias qué les decimos? ¡Fuera! ¿A quienes cuestionan el Orgullo qué les decimos? ¡Fuera! ¿A quienes cuestionan la bisexualidad qué les decimos? ¡Fuera! ¿A quienes cuestionan la transexualidad qué les decimos? ¡Fuera! ¿A quienes cuestionan las personas no binarias qué les decimos? ¡Fuera!", se ha coreado con el público.

"Nuestros derechos no son opinables", han defendido las entidades, que han recordado que, cuando se apaguen los escenarios del Orgullo, seguirá habiendo personas que en sus pueblos, en sus barrios o en sus trabajos tendrán miedo de dar la mano a su pareja o contar con quién han pasado el fin de semana.

A todas ellas, han querido lanzarles un mensaje: "Van a seguir los colectivos luchando y trabajando para que eso cambie". "Seguimos aquí, resistimos e insistimos, no nos vamos a ningún sitio", se ha proclamado ante una plaza que ha respondido con gritos de "ni un paso atrás".

En otro de los tramos del pregón, se ha apelado al cansancio del colectivo ante quienes preguntan "qué más queremos" o "por qué seguimos saliendo a las calles". "¿Que por qué seguimos saliendo a las calles? Porque estamos hartas", se ha lanzado desde el escenario.

"Estamos hartas de que se nos instrumentalice para justificar guerras o para intentar enfrentarnos a otros movimientos sociales. Estamos hartas de que nos señalen, hartas de que nos expulsen, hartas de que nos violenten, hartas de que nos agredan y hartas de tener leyes que no se aplican ni se desarrollan", se ha denunciado.

La respuesta, han sostenido, pasa por "voluntad política y movilización social". "Quieren hacernos creer que salir a las calles no sirve para nada. Nos quieren de nuevo en los armarios. Quieren hacernos creer que gritar no sirve para nada. Nos quieren silenciadas", han advertido.

"A LAS CALLES CON ORGULLO"

El lema de este año, '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia', ha servido para llamar a salir a la calle "para no tener que esconderse en el trabajo", "para no tener que huir de los pueblos" y para defender "una vivienda digna, un trabajo justo, el fin de las guerras y una Palestina libre".

La intervención ha culminado con una reivindicación de un Orgullo "plural e interseccional" que no deja "a nadie atrás". "Somos asexuales, somos migrantes, gitanas, jóvenes, mayores, creyentes, tenemos discapacidad, vivimos con VIH, tenemos corporalidades diversas, formamos familias juntas y de diversas maneras. Y no vamos a dar ni un paso atrás", se ha proclamado desde el escenario.

UN PREGÓN DE CINE Y MÚSICA HASTA LA NOCHE

La programación del escenario de Pedro Zerolo ha incluido el himno del MADO 2026, "Eres demócrata y no lo sabes", con Jota Carajota y Estrella Xtravaganza, y un pregón de cine LGTBIQ+ presentado por Cayetana Guillén Cuervo con varios cineastas invitados.

La actriz y presentadora ha compartido escenario con Rocío Sáiz en una noche que también ha contado con el pregón del Orgullo Latino a cargo de Kany García. Después, la programación ha continuado con Forajido y con el espectáculo 'Somos Chueca by Black & White', con Xema Lakrin, Drag Nebula, Libertad Montero, Noa Sánchez 'La Muñeka' y Dalia Key.

El arranque oficial del Orgullo abre varios días de celebraciones, conciertos y reivindicación en distintos escenarios del centro de Madrid, con Pedro Zerolo como uno de los puntos simbólicos del barrio de Chueca.

El acto central llegará este sábado con la manifestación estatal, que partirá a las 19.00 horas desde la Glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.