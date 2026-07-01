PSOE afea la "ausencia" de Almeida en el Pregón del Orgullo LGTBIQ+ y acusa a Ayuso de llevar a Madrid "al retroceso"

Pregon Orgullo 2026 - PSOE

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reivindicado este miércoles "más orgullo y menos odio" en el arranque del Orgullo LGTBIQ+, al tiempo que ha afeado la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto en el que, a su juicio, debería representar "a los madrileños y también a las personas LGTBI+".

"Hoy es un día especial, arrancamos el Orgullo 2026", ha señalado Maroto a los medios desde la plaza de Pedro Zerolo, donde ha felicitado a las entidades que hacen posible un Orgullo "ciudadano" que, ha defendido, habla "de libertad, de alegría y de derechos".

La socialista ha cargado contra las "ausencias" institucionales y ha sostenido que el alcalde "debería estar representando a los madrileños" también en esta cita. "Lamentablemente parece que se avergüenza y prefiere hablar de una realidad distinta a la que hoy estamos defendiendo", ha criticado.

Frente a ello, Maroto ha defendido que Madrid quiere "seguir luchando" por los derechos del colectivo y "seguir reivindicando derechos que hay que conquistar". "No vamos a dar ni un paso atrás. Queremos más orgullo y menos odio", ha proclamado.

Maroto ha estado acompañada de la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien ha contrapuesto el ambiente del Orgullo con un "Madrid en retroceso" que, según ha denunciado, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "está empeñada en llevarnos".

"Aquí estamos los socialistas celebrando que Madrid es todo lo contrario: una comunidad llena de alegría donde se acoge a todo el mundo", ha afirmado Espinar, que ha acusado al Gobierno regional de "quitar leyes" y de no actuar contra las terapias de conversión.

En este sentido, ha defendido que el PSOE está "esperando devolver la dignidad a la Comunidad de Madrid en el próximo año", frente a una Comunidad que, a su juicio, ha retrocedido en derechos LGTBI.

"MENOS PARIPÉ" Y MÁS APOYO AL COLECTIVO

Por su parte, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha celebrado que las calles de Madrid vuelvan a llenarse "de felicidad, de orgullo, de dignidad y de libertad".

Sin embargo, Gutiérrez ha censurado el "vaciado" de símbolos y reivindicaciones del Orgullo por parte del Ayuntamiento y ha criticado la campaña municipal con motivo del Orgullo, cuyos carteles ha calificado de "absolutamente cutres".

El diputado socialista ha vinculado esas críticas con la posición del PP ante las políticas LGTBI y ha recordado la aprobación en el Congreso de la penalización de las terapias de conversión. "Hemos convertido las terapias de conversión en un delito y no hemos contado con el voto favorable del Partido Popular", ha lamentado.

A su juicio, el PP "se sigue entregando a Vox" y se alinea con quienes consideran "enfermas" a las personas LGTBI. "Lo que le pedimos al Partido Popular y al alcalde de Madrid es menos paripé y más apoyar a los colectivos LGTBI con nuestros derechos y nuestras reivindicaciones", ha zanjado.