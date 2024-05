Ortega asemeja a Puigdemont con Almeida y él dice que hace el ridículo y que "se postró de hinojos" para ser vicealcalde

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asemejado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con el independentista Carles Puigdemont, mientras que el regidor le ha espetado que ha hecho "el ridículo" con sus pasos judiciales sobre el Grupo Mixto, le ha aconsejado que asuma los resultados electorales, unido a que "se postró de hinojos" ante él para ser su vicealcalde.

"Y usted lo que no olvida y no perdona es que, cuatro meses antes de las elecciones, se postró de hinojos en mi despacho a suplicar ser mi vicealcalde y que le dije en ese momento que no tenía ningún interés en que usted lo fuera. Quizás todavía sangra por esa herida", ha manifestado Almeida.

Ortega Smith ha preguntado en el Pleno por las medidas que va a adoptar el Consistorio en relación con las consecuencias jurídicas derivadas de la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la ilegalidad del Grupo Mixto en el anterior mandato. "Todas las que procedan en derecho", ha contestado Almeida.

El líder municipal de Vox ha defendido que mejor forma de combatir la corrupción "es dando ejemplo y cumpliendo la ley, especialmente por parte de quienes tienen responsabilidades públicas y especialmente el alcalde de Madrid".

"EN POLÍTICA NO TODO DEBERÍA VALER"

"En política no todo debería valer porque hay límites, legales, éticos, morales. En política no todo debería valer para llegar al poder. Llegaron al poder manipulando la información, mintiendo en unas elecciones, engañando sobre los acuerdos adquiridos y aprobando presupuestos saltándose la ley y los principios democráticos", ha lanzado Ortega.

El concejal de Vox ha argumentado que eso que ocurre en Madrid es lo que están denunciando "contra los golpistas de Cataluña, que han pisoteado la ley, que se han saltado los principios democráticos". E"so es lo mismo que estamos denunciando contra Pedro Sánchez, que mintió en las elecciones, que se está saltando la ley", ha continuado.

"RIDÍCULO"

"Se podía ver usted evitar el ridículo de hacer esta pregunta con leer única y exclusivamente la sentencia pero parece excesivo pedirle a un jurista como es usted que se lea las sentencias. Usted lo que demuestra es una 'basta' ignorancia jurídica, basta con 'b' y una vasta ignorancia jurídica, con 'v'", ha contestado Almeida a Ortega Smith.

El alcalde ha remarcado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "dice que esto no tiene ninguna consecuencia dado que es anulabilidad y no nulidad de pleno derecho". "Pero, claro, es excesivo pedirle a usted que trabaje en este ayuntamiento", ha criticado a Ortega Smith.

Cree que le pasa porque "tiene tantos trabajos que compatibilizar, igual que hizo usted el ridículo más espantoso con el recurso contencioso administrativo que puso en relación con este asunto, donde los jueces dijeron que había cometido usted fraude procesal e incluso fue condenado por temeridad". "Si no es por el recurso de Más Madrid, esta cuestión no estaría encima de la mesa", ha remachado.

"SE PARECEN BASTANTE A LA IZQUIERDA"

Para Almeida, Ortega "se parece bastante a la izquierda porque se arroga la misma superioridad moral al decir que fuera de Vox no hay salvación, no hay pureza alguna, no hay nadie que defienda de verdad a España, como fuera de la izquierda tampoco hay salvación". Y además "comparten el señalamiento y el hostigamiento".

"Es un poco exagerado decir que yo he actuado como Puigdemont, que dio un golpe de Estado aquí en España, o que actúo como Sánchez, un autócrata de estas características", se ha dirigido a Vox. También se parecen a la izquierda por el "señalamiento a los funcionarios", en referencia al secretario del Pleno.

ASUMIR LA "IRRELEVANCIA"

Almeida le ha dado un consejo a Ortega, "que asuma el resultado de las elecciones". "Asúmalo, usted decidió ser irrelevante y los madrileños le dijeron que iba a ser irrelevante también en esta legislatura. No fue una decisión que tomó este equipo de Gobierno. Fue una decisión que asumió voluntariamente queriendo bloquear Madrid con sus cuatro concejales para transmitir el mensaje de que aquí mandaba Vox", ha criticado.

Pero "hubo 750.000 madrileños que le dijeron a usted que aquí no iba a mandar Vox". "Y el resultado de las elecciones a mí me alegra por partida triple. Porque la izquierda no tiene ninguna influencia en este Ayuntamiento y porque confiaron en un proyecto sólido, como el de este Gobierno", ha declarado.

