Ortega Smith dice a Almeida que sin mayoría absoluta tendrá que elegir entre "otro Grupo Mixto" o una coalición con Vox

Ensalza el "valor de la palabra" frente a los "incumplimientos" de Almeida y ofrece un "pacto de honor" a los madrileños



MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido al alcalde y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, de que si no logra la mayoría absoluta en los comicios municipales del próximo 28 de mayo, tendrá que elegir entre promover "otro Grupo Mixto comunista" como el "ilegal" formado por "cuatro concejales tránsfugas" o bien formar una coalición con su partido.

Durante un desayuno informativo organizado este viernes por Nueva Economía Fórum, Ortega Smith ha confirmado que si los madrileños les dan "la fuerza necesaria" el 28M, exigirá formar parte del Gobierno municipal a cambio de su apoyo a Martínez-Almeida para que el Partido Popular "cumpla algo de lo que promete".

Javier Ortega Smith ha defendido que Vox "no miente" y ha reconocido que la suya "no va a ser la primera fuerza política" en Cibeles. "Esto es obvio", ha señalado, a renglón seguido de lo cual ha advertido de que "sí va a ser condicionante", por lo que ha pedido "valentía" a los votantes.

En este sentido, se ha mostrado confiado en el PP "no va a tener mayoría absoluta" en el Ayuntamiento de Madrid y ha pedido a su candidato que "diga en campaña" si en caso de no conseguirla "va a pactar o no una coalición con Vox", puesto que su formación "no va a regalar los votos" para que les "vuelva a engañar".

El candidato de Vox a la Alcaldía de la capital de España ha reivindicado el "valor de la palabra en política" frente a los "incumplimientos" y las "mentiras" que ha reprochado a Martínez-Almeida.

"CHANTAJE"

"Queremos estar en el Gobierno porque no podemos fiarnos de firmar ningún documento, les da igual", ha criticado el candidato de Vox, quien ha acusado a los 'populares' de convertir en "papel mojado" los acuerdos firmados en Andalucía durante el primer mandato de Juan Manuel Moreno, a los que siguió el "chantaje" para negociar la investidura en los ayuntamientos en 2019.

Javier Ortega Smith ha defendido que sólo desde el Gobierno, como en el caso de Castilla y León, se puede "vigilar al PP" y hacer "más difícil incumplir y traicionar a sus propios votantes".

Ortega Smith ha ofrecido un "pacto de honor" a los ciudadanos basado en cuatro ejes como son la seguridad, la libertad, un ambiente saludable en la ciudad y las oportunidades.

El primero de estos ejes, el de la seguridad, es "básico", a su juicio, para todos los demás, ya que "sin seguridad no hay libertad", el segundo de los ejes. En este sentido, ha lamentado que en los barrios y calles de Madrid se esté "perdiendo la tranquilidad" por culpa de "bandas de delincuentes, mafias dedicadas al tráfico de personas, inmigración ilegal, menas o negocios ilegales" entre los que a citado a los "manteros".

Asimismo, ha subrayado que no entiende una ciudad donde la gente tenga "miedo" de abandonar su casa y encontrarla okupada al regresar "sin que el Estado ayude" a recuperarla. Por eso, ha apostado por mayor contundencia contra la okupación.

"COLABORACIONISMO CON LAS MAFIAS"

Sobre las críticas del alcalde por sus vídeo con manteros, Ortega Smith se ha mostrado "consciente" de que esas personas "son víctimas de la trata de y de las mafias", pero ha advertido a Martínez-Almeida de que "permitirles que vendan" es "permitir el negocio de las mafias", por lo que le ha espetado que si al regidor lo acusa de "matonismo", él lo señala por "colaboracionismo con las mafias".

En cuanto al segundo de los ejes de su programa, la libertad, ha defendido una movilidad sin restricciones y ha rechazado el modelo de ciudad de los 15 minutos por considerarlo como un intento de establecer "guetos".

"Nosotros queremos la ciudad de la libertad", ha subrayado Ortega Smith, quien ha defendido el derecho de los ciudadanos a moverse con su vehículo antiguo si carecen de recursos para comprarse uno eléctrico o de los autónomos para trabajar con su furgoneta "sin multas ni restricciones".

Sin dejar la movilidad, el cabeza de lista de Vox al Consistorio ha reclamado más aparcamientos gratuitos cerca de los intercambiadores para que las personas que residen fuera de Madrid puedan llegar con su vehículo y ahí tomar el transporte público para acceder al centro, con bonificaciones para quien apueste por esta medida.

También ha apostado por reactivar los planes de aparcamientos para residentes, más líneas de autobuses y extender la red de Metro o "dejar de estrujar las calles" con la eliminación de carriles para los vehículos a motor o la separación de estos en y las bicicletas en vías diferentes que no frenen el tráfico.

Ortega Smith ha advertido que se puede cumplir con la obligación de establecer zonas de bajas emisiones sin necesidad de restringir el tráfico, dándole fluidez y favoreciendo con ayudas la renovación del parque automovilístico con modelos que "contaminan muy poco".

Por lo que se refiere al tercero de sus ejes, ha abogado por un "ambiente saludable" para Madrid en el que se "cuide el entorno y el urbanismo" y en el que los contenedores "no estén llenos de basura" ni las paredes repletas de grafitis.

Por último, ha defendido un Madrid de las oportunidades en el que la gente pueda "vivir y trabajar" sin que la "esquilmen a impuestos" y en el que la Administración esté para servir al ciudadano y no que éste tenga "rogar una licencia, una certificación o una cita".

"MUY DECEPCIONADO" CON ALMEIDA

Javier Ortega Smith se ha mostrado "muy decepcionado" por la respuesta de Martínez-Almeida a la "generosidad de Vox" durante esta legislatura para evitar que gobernara la izquierda en Madrid, la cual fue pagada, ha asegurado, "con mentira y traición".

Asimismo, le ha reprochado que de cara a los próximos comicios repita promesas de hace cuatro años que no ha cumplido, como la construcción de viviendas o las bajadas de impuestos, y ha cargado contra su política de gasto que ha dejado un déficit "de 300 millones" en las arcas municipales cuando "había superávit" al inicio de su gestión, ha criticado.

Por otro lado, ha censurado que el alcalde presuma de logros que, según ha defendido Ortega Smith, han salido adelante gracias a los pactos con Vox, como la Casa de Campo Norte o el carril bici del eje Recoletos-Castellana. "Es un maestro en prometer lo que no hace y apropiarse de lo que se acuerda gracias a otros", ha enfatizado.

Ante estas críticas a Martínez-Almeida, el candidato de Vox ha señalado que "lo menos importante" es cómo sea su relación personal con el alcalde, pues no se debe, a su juicio "someter la política" a que dos personas se caigan "bien o mal".

"Me podía caer fatal y estar encantado de haber podido gobernar con él estos cuatro años", ha expresado Ortega Smith, quien aunque ha reconocido que mantiene un "trato cordial" con el primer edil, una persona "simpática y amable", ha alertado de que "detrás de esa sonrisa se esconden mentiras". "Está diciéndote una cosa y cuando sales hace la contraria", ha lamentado.

Por último, Javier Ortega Smith ha vuelto a referirse a la desavenencia entre PP y Vox a cuenta de las normas urbanísticas para ofrecerse a una reunión en junio con Martínez-Almeida en la que "trabajar en la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación urbana", pero ha cargado contra el alcalde por señalar a Vox por no aceptar estas nuevas normas cuando "no ha hecho nada en tres años y medio" y tras enviarles "1.700 folios un 27 de diciembre", no ha querido aceptar "tres folios" con las peticiones de su formación.

Asimismo, ha insistido en Vox no va a aceptar unas normas "imbuidas de perspectiva de género" y "descabelladas" que "desprotegen a los vecinos frente a las cocinas industriales" o que no regula convenientemente algo "legítimo" como son los apartamentos turísticos.