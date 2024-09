Ortega Smith insinúa que Almeida podría "tener pactado" el PSOE de Sánchez la reforma de la Ley de Capitalidad

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith-Molina, ha insinuado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, podría "tener pactado" con el PSOE de Pedro Sánchez la reforma de la Ley de Capitalidad después de que el regidor no haya querido trabajar las modificaciones con los distintos grupos de la oposición.

"La Ley de Capitalidad regulará las competencias más importantes pero ¿nos han llamado? ¿Y dónde se aprueba? En el Congreso de los Diputados. Cuando el alcalde dice convencido que la va a sacar adelante (la reforma de la ley)... ¿no será que lo tiene pactado con el PSOE?", se ha preguntado en rueda de prensa convocada por el inicio del curso político.

El líder municipal de Vox ha encuadrado esta insinuación en la forma de actual de lo que ha llamado "el PPSOE", en que los "populares" "pactan con ellos (los socialistas) el 90% en Europa, cuando el PSOE les dice "vente" cuando hay que repartir los cromos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el reparto de 'menas'".

Preguntado por las declaraciones de Almeida en las que adelantaba que no se reunirá con la oposición hasta que el proyecto de presupuestos no haya pasado por la Junta de Gobierno, Ortega Smith ha condenado que "algunos entienden la mayoría absoluta como que no es necesario respetar al resto de representantes públicos y a los madrileños que no te han votado", lo que ha tachado de "abuso de poder".

