Ortega Smith sobre su reprobación: "Me importa un bledo"

Actualizado 27/11/2019 17:34:12 CET

Javier Ortega Smith - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha declarado sobre su reprobación que le "importa un bledo" y además ha llegado a afirmar que se sintió "agredido verbalmente" por la mujer en silla de ruedas, víctima de violencia machista, que le recriminó en el acto institucional por el 25N la utilización que estaba haciendo de esta lacra.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha sido reprobado por el Pleno de Cibeles con los votos de PSOE, Más Madrid y Cs por "sus boicots y su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género". El PP de José Luis Martínez-Almeida ha votado 'no' a la reprobación.

Ha llegado a afirmar que es "un orgullo" haber sido reprobado por no seguir "el consenso progre" y que también se quedaron solos cuando criticaron "la inmigración ilegal diciendo que hay que ponerle barreras y fronteras seguras", cuando pidieron "la ilegalización de los partidos separatistas" o "al ser los primeros en pedir la aplicación del artículo 155 y la detención de Torra". "Quedarse solos a estar mal acompañados... Una vez más el refranero español es muy acertado", ha lanzado.

Para Ortega Smith la reprobación ha salido adelante ya no "con la veleta naranja", Cs, sino que ahora es "la veleta morada, que se dedica a seguir el juego a quienes quieren amordazar y callar porque ven que pierden escaños en el Congreso que están viendo si callando a Vox consiguen alguno", ha dicho.

Cree Ortega Smith que la reprobación sólo buscaba "evitar que haya una vox, una voz que pueda dar la palabra a los españoles que piensan diferente, que dicen sin rubor ni complejo que hay que proteger a todas las víctimas", incluidos "hombres y niños".

El también secretario general de Vox ha insistido en que el lunes hizo en el acto el 25N una "intervención absolutamente respetuosa" cuando fue "insultado, interrumpido provocado de una forma premeditada" por aquellos que "no creen en la libertad de expresión", los que quieren imponer "el discurso único, el consenso progre".

"Si pudiera echar el tiempo atrás haría exactamente lo mismo. Iría al mismo acto y diría exactamente lo mismo", ha asegurado el concejal, quien ha contestado que se siente "agredido" por Nadia Otmani, la víctima de violencia machista en silla de ruedas como consecuencia de los balazos de su agresor.

EL "NUMERITO" DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA MACHISTA

"Sí, me sentí agredido, agredido verbalmente. Estaba en una posición que no es aceptable porque esta persona, sea víctima o no, no tiene derecho a insistir a gritos a un concejal acusándome más o menos o de tener algo que ver con su triste situación", ha declarado ante la prensa. Además ha añadido que él "no le faltó el respeto en ningún momento" y que miró a Otmani "cuatro veces a los ojos" a pesar de "ese numerito que estaba haciendo a gritos".

Preguntado ahora si votará a favor de los presupuestos con el 'sí' a la reprobación de Cs, Ortega Smith ha contestado que en Vox no se mueven "ni con rencor ni con amor" sino por responsabilidad según "lo que es bueno para los madrileños" y si se cumplen cuatro requisitos, bajada impositiva, reducción de la deuda, inversiones reales y "cerrar el grifo a cualquier chiringuito político, ideológico o mediático". "Es sentido común y honradez con los madrileños", ha terminado.