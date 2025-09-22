Óscar López afirma que Ayuso "no tiene escapatoria" y que los "chanchullos" con su novio "acabarán mal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la finca El Encín, a 17 de septiembre de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene escapatoria" tras la apertura del juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

"Esto es un supuesto delito como un supuesto castillo, que es lo que ha cometido la pareja de la señora Ayuso, que ha servido seguramente para financiar la vivienda donde vive la señora Ayuso", ha dicho en declaraciones difundidas a la prensa.

López ha trasladado su "plena confianza" en la justicia ante un proceso que supone "un peldaño más hacia el ático" tras quedar "muy claro" que no se trata de "una operación de Estado".

"Los chanchullos de la señora Ayuso con Alberto Quirón acabarán mal. Solo es cuestión de tiempo. Y la justicia hoy da un paso más hacia la verdad, en algo que sabe todo Madrid", ha zanjado.