Óscar López dice que Ayuso "está muy sola" en su 'no' al registro de objetores del aborto y le exige que cumpla la ley

FUENLABRADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "está muy sola" al "negarse" a crear el registro de médicos objetores al aborto, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le obliga a ello, y le ha instado a cumplir la Ley.

En una visita a Fuenlabrada para conocer detalles del plan de mejora en la línea C-5 de Cercanías, López ha recordado a la presidenta regional que Madrid es "la única comunidad autónoma de España que incumple la Ley". "Tenemos una presidenta alegal que no cumple la ley de Memoria, de Vivienda y tampoco la Ley que garantiza a las madrileñas su derecho a abortar", ha esgrimido el ministro.

Tras asegurar Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid que "no señalará a ningún médico", el secretario general de los socialistas madrileños ha corregido que la creación del registro de objetores permitirá, precisamente, "garantizar el derecho de los médicos a objetar".

"Las madrileñas tienen derecho a abortar en la (sanidad) pública", ha defendido López tras agregar que, en Madrid, "más del 90% de los abortos se realizan en la privada". "Y eso es porque la Comunidad de Madrid no está garantizado el derecho de las madrileñas a abortar en igualdad de condiciones que el resto de mujeres en otras Comunidades", ha manifestado.

En cuanto a la última resolución judicial, Óscar López ha asegurado que "el TSJM le ha dado en toda la cabeza a la señora Ayuso, diciendo que tiene que cumplir la ley". "Y yo le digo que cumpla la ley, porque las madrileñas tienen derecho a abortar en la pública", ha rematado.

"CAMPEONA DEL INSULTO"

Por otro lado, López ha acusado a Ayuso de la crispación en la vida política madrileña. "Es la campeona del insulto, la campeona de la política del odio. La ruptura institucional que hay en Madrid no lo hay en ningún otro sitio de España. Es una cosa infantil, y la Asamblea de Madrid parece un salón del Oeste", le ha afeado.

El ministro ha puesto varios ejemplos y ha señalado que "cuando se produce un genocidio en Gaza, (Ayuso) se va a ver a los representantes del Gobierno israelí y cuando el señor Javier Milei (presidente de Argentina) hace recortes sociales, le da una medalla. "Siempre está contra la mayoría", ha zanjado.